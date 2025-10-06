SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Educación

Colegios femeninos: espacios de liderazgo y excelencia

En un mundo que promueve cada vez más la igualdad de oportunidades, puede parecer paradójico defender la existencia de colegios exclusivos para mujeres. Sin embargo, lejos de ser un vestigio del pasado, los proyectos educativos femeninos siguen mostrando ventajas claras y actuales.

Por 
Loreto Jullian, directora Colegio Villa María Academy

En un mundo que promueve cada vez más la igualdad de oportunidades, puede parecer paradójico defender la existencia de colegios exclusivos para mujeres. Sin embargo, lejos de ser un vestigio del pasado, los proyectos educativos femeninos siguen mostrando ventajas claras y actuales. Diversos estudios internacionales, como los realizados por la OCDE (PISA), el Instituto de Investigación en Educación Superior (HERI) de la UCLA y la International Coalition of Girls’ Schools (ICGS), respaldan sus beneficios en el desarrollo académico, personal y profesional de las estudiantes.

Uno de los mayores aportes de los colegios femeninos es el ambiente de libertad, seguridad y empoderamiento que promueven. Las alumnas participan con mayor confianza, se expresan con claridad, desarrollan pensamiento crítico y se sienten valoradas en sus capacidades. Este entorno estimula el trabajo colaborativo, refuerza la autoestima académica y fomenta la curiosidad intelectual. Como resultado, las alumnas adquieren mejores hábitos de estudio, se fijan metas más ambiciosas y se comprometen con su propio proceso de aprendizaje.

La cultura de excelencia académica es un sello distintivo. En Estados Unidos, más del 80 % de las egresadas de colegios femeninos califican su rendimiento como altamente exitoso y consideran que sus clases las desafiaron a alcanzar su máximo potencial. Dos tercios proyectan estudios de posgrado, una cifra significativamente superior a la de sus pares en entornos mixtos.

El liderazgo femenino florece en estos espacios. Desde la presidencia del centro de alumnas hasta la participación en equipos de debate, las estudiantes asumen responsabilidades desde temprana edad. Estas experiencias de liderazgo tienen un impacto duradero: muchas exalumnas señalan haber tenido más oportunidades de liderar y hoy ocupan cargos de responsabilidad en distintos ámbitos.

Además, los colegios femeninos contribuyen a reducir brechas persistentes en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Las investigaciones muestran que sus egresadas tienen hasta seis veces más probabilidades de seguir carreras en estos campos. Paralelamente, desarrollan competencias clave del siglo XXI como la oratoria, la escritura argumentativa y la resolución de problemas complejos.

El informe del HERI-UCLA identifica más de 80 diferencias significativas entre exalumnas de colegios femeninos y quienes estudiaron en escuelas mixtas. Las primeras se destacan por su pensamiento lógico, confianza en habilidades científicas, compromiso político, participación en voluntariado y apertura a la diversidad cultural y religiosa.

Aunque hoy representan menos del 2,5 % de los establecimientos educacionales en Chile, los colegios exclusivamente femeninos mantienen un peso histórico y simbólico. Sus propuestas no solo siguen vigentes, sino que se alinean con los desafíos actuales de la educación y el desarrollo de mujeres líderes, críticas, autónomas y comprometidas con su entorno.

Más sobre:Villa María AcademyColegios femeninosEducaLT

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno inicia exposición ante el Senado para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas

PSC llama a Matthei a “mantener la compostura” tras críticas por descuelgues hacia Kast

Desconocidos abaten a tiros a ciudadano venezolano en pleno centro de Rancagua

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

Luis Hermosilla obtiene nuevo permiso para suspender arresto domiciliario tras fallecimiento de su madre

Múltiples aglomeraciones: falla técnica de tren y persona en la vía afectan a servicios de las líneas 2 y 5 del Metro

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

4.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Gobierno inicia exposición ante el Senado para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas
Chile

Gobierno inicia exposición ante el Senado para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas

PSC llama a Matthei a “mantener la compostura” tras críticas por descuelgues hacia Kast

Desconocidos abaten a tiros a ciudadano venezolano en pleno centro de Rancagua

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento
Negocios

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay
El Deportivo

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel
Mundo

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile