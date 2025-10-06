Colegios femeninos: espacios de liderazgo y excelencia

En un mundo que promueve cada vez más la igualdad de oportunidades, puede parecer paradójico defender la existencia de colegios exclusivos para mujeres. Sin embargo, lejos de ser un vestigio del pasado, los proyectos educativos femeninos siguen mostrando ventajas claras y actuales. Diversos estudios internacionales, como los realizados por la OCDE (PISA), el Instituto de Investigación en Educación Superior (HERI) de la UCLA y la International Coalition of Girls’ Schools (ICGS), respaldan sus beneficios en el desarrollo académico, personal y profesional de las estudiantes.

Uno de los mayores aportes de los colegios femeninos es el ambiente de libertad, seguridad y empoderamiento que promueven. Las alumnas participan con mayor confianza, se expresan con claridad, desarrollan pensamiento crítico y se sienten valoradas en sus capacidades. Este entorno estimula el trabajo colaborativo, refuerza la autoestima académica y fomenta la curiosidad intelectual. Como resultado, las alumnas adquieren mejores hábitos de estudio, se fijan metas más ambiciosas y se comprometen con su propio proceso de aprendizaje.

La cultura de excelencia académica es un sello distintivo. En Estados Unidos, más del 80 % de las egresadas de colegios femeninos califican su rendimiento como altamente exitoso y consideran que sus clases las desafiaron a alcanzar su máximo potencial. Dos tercios proyectan estudios de posgrado, una cifra significativamente superior a la de sus pares en entornos mixtos.

El liderazgo femenino florece en estos espacios. Desde la presidencia del centro de alumnas hasta la participación en equipos de debate, las estudiantes asumen responsabilidades desde temprana edad. Estas experiencias de liderazgo tienen un impacto duradero: muchas exalumnas señalan haber tenido más oportunidades de liderar y hoy ocupan cargos de responsabilidad en distintos ámbitos.

Además, los colegios femeninos contribuyen a reducir brechas persistentes en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Las investigaciones muestran que sus egresadas tienen hasta seis veces más probabilidades de seguir carreras en estos campos. Paralelamente, desarrollan competencias clave del siglo XXI como la oratoria, la escritura argumentativa y la resolución de problemas complejos.

El informe del HERI-UCLA identifica más de 80 diferencias significativas entre exalumnas de colegios femeninos y quienes estudiaron en escuelas mixtas. Las primeras se destacan por su pensamiento lógico, confianza en habilidades científicas, compromiso político, participación en voluntariado y apertura a la diversidad cultural y religiosa.

Aunque hoy representan menos del 2,5 % de los establecimientos educacionales en Chile, los colegios exclusivamente femeninos mantienen un peso histórico y simbólico. Sus propuestas no solo siguen vigentes, sino que se alinean con los desafíos actuales de la educación y el desarrollo de mujeres líderes, críticas, autónomas y comprometidas con su entorno.