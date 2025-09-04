SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Educación

Revelan desconocido plan de educación en los liceos del país

Aunque la matrícula escolar de estudiantes en establecimientos TP ha bajado, desde la gremial trabajan para promoverla y modernizarla, pues saben que ahí se juega parte del desarrollo del país. Además de gestionar siete liceos, asesoran a otros 300 para vincularlos con empresas e instituciones de educación superior. 

Cristóbal BleyPor 
Cristóbal Bley
Imagen referencial. Pedro Cerda

Cada 26 de agosto, cuando se celebra el Día de la Educación Técnico Profesional, la discusión se repite: cómo promover este formato de enseñanza, clave para el desarrollo productivo del país, pero que todos los años baja su matrícula a nivel escolar.

El 2016, hace casi una década, alrededor del 40% de la matrícula de educación media correspondía a establecimientos técnico-profesionales (TP). El 2023, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Educación, solo uno de cada tres jóvenes (el 33%) estudiaba en colegios o liceos técnico-profesionales.

Ese número, según un estudio de la OCDE, sería todavía más bajo: llegaría apenas al 28%, casi diez puntos menos que el promedio de la OCDE (37%) y mucho más atrás que países como México (38%), Polonia (56%) o República Checa (71%).

“Todos estamos convencidos de que Chile necesita más y mejores técnicos para poder avanzar”, dice Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación de Capacitación y Empleo de Sofofa, división de la gremial que administra siete liceos TP. “Pero no hemos progresado mucho en cómo lograrlo”.

En la Sofofa, que agrupa a más de 4 mil empresas, saben que la urgencia por elevar el nivel y el volumen de la educación media técnica profesional es alta. Por eso, su corporación busca tanto contener esta caída en la matrícula como modernizar la formación que hoy se entrega, acercándola en lo posible a los estándares de países industrializados.

“A la ET, en Europa y Estados Unidos, se le llama ‘educación y capacitación vocacional (vocational education and training, o VET)’”, explica Kusnir. “Pero en Chile hemos extirpado la parte vocacional. ¿Por qué? Porque concebimos a la ET como de segundo nivel”.

Pero ese estigma, si se mira al mercado laboral, está en obsolescencia. Muchos sectores productivos están cada vez más ávidos de especialistas técnicos. En la minería, por ejemplo, un estudio de la Alianza CCM Eleva estimó que para el 2030 harán falta 34 mil nuevos trabajadores, la gran mayoría para desempeñarse en la operación y mantención.

Eso ayuda también a explicar la alta cotización que tienen ciertas carreras técnicas, algunas de ellas entre las mejor pagadas del país. Según los datos de MiFuturo.cl, sitio de la Subsecretaría de Educación Superior, la carrera que entrega un mayor sueldo al primer año de titulación es la Ingeniería Industrial impartida por institutos profesionales (IP). El sueldo promedio, un año después de la titulación, es de $2.671.893. Nada mal para una carrera que solo dura ocho semestres. Y de las 20 mejor remuneradas, siete son dictadas por IP o centros de formación técnica (CFT).

“Hoy una carrera técnica puede pagarte más que una universitaria y con menos años de estudio. Ahí hay un costo de oportunidad enorme”, opina Kusnir. “Es un tema clave, pero Chile todavía es un país que padece de universititis grave”.

Perfeccionamiento continuo

Daniel Salfate tiene 21 años, ya cuenta con dos títulos técnicos y está a punto de obtener el tercero.

En 2022 salió del Liceo Bicentenario Industrial Ramón Barros Luco, establecimiento de la Sofofa en La Cisterna, con su diploma de Técnico de Nivel Medio en Telecomunicaciones. Eso le permitió ponerse a trabajar de inmediato en una empresa de ciberseguridad pero también seguir sus estudios en Inacap.

“Estoy en el tercer año de Ingeniería en Conectividad y Redes”, cuenta. “Ya saqué el título técnico y el próximo año tendría el profesional”. Un camino que logró abrir con su ambición pero también por las articulaciones que le ofreció su liceo, donde desde temprano vinculan a los alumnos con empresas e instituciones de educación técnica superior.

Durante cuarto medio, por ejemplo, y gracias a un convenio que tenía el liceo, Daniel fue todos los jueves después de clases a Inacap, donde tomó un curso de fibra óptica. Así pudo familiarizarse con el ambiente del IP, conocer las exigencias y también consolidar sus intereses.

“En el liceo no solo obtuve las herramientas necesarias para insertarme rápidamente en el mundo laboral”, dice Daniel: “También adquirí la motivación y el respaldo para seguir perfeccionándome”.

“Actualmente, dos tercios de los jóvenes que egresan de nuestros liceos hacen prosecución de estudios”, señala Kusnir. “Es un número nuevo, que coincide con la entrada en vigencia de la gratuidad. Antes era al revés: dos tercios iban directo al mundo del trabajo”.

Ese nuevo interés por continuar los estudios también es una exigencia del mercado laboral, que pide títulos de educación superior para la gran mayoría de los empleos. Un desafío para los liceos técnicos, pues a su misión original, que es formar a las y los jóvenes para el mundo del trabajo, deben sumar la capacidad de incorporarlos a un IP, un CFT o una universidad.

“En la última generación egresada, tenemos un 58% de jóvenes que llegaron a la educación superior, concentrados principalmente en dos grandes institutos: Duoc UC e Inacap”, cuenta Arturo Catalán, director del Liceo Bicentenario Industrial Vicente Pérez Rosales, también de la Red Sofofa, ubicado en Quinta Normal.

Las empresas donde los estudiantes hacen la práctica, dice el directivo, por lo general los evalúan muy bien, “casi tanto como a un joven que llega de un IP y que antes fue a un colegio científico-humanista. No tienen mucho que envidiarles”. Pero para postular a un trabajo, desde el punto de vista curricular, saben que si se presenta un ingeniero versus un joven recién salido de un liceo técnico, “a cualquier empleador le dará mayor seguridad el primero”.

El modo europeo: enseñar trabajando

En algunos países de Europa, especialmente los del centro y el norte, no solo hay un mayor porcentaje de jóvenes que cursan en la educación técnica media: casi todos ellos, además, se forman en una modalidad llamada dual, en la que los estudiantes pasan casi tanto tiempo en el colegio como en lugares de trabajo reales, ya sea empresas u organizaciones públicas.

“Aprender en un lugar de trabajo es parte esencial de la ET”, aseguran en la OCDE, “pues produce beneficios tanto para los estudiantes como para los empleadores”. Lamentablemente, en Chile solo el 11% de los alumnos tienen esta modalidad, muy lejos del 45% que promedian los países OCDE.

“La modalidad dual está en Chile hace más de 30 años, pero aún sigue siendo desconocida y poco adoptada”, explica Pablo Kusnir. Para que ocurra con éxito debe existir una profunda coordinación entre liceos y empresas, un trabajo que no es sencillo pero, una vez que ocurre, entrega dividendos a todas las partes.

Por un lado, las empresas pueden capturar talento de manera temprana, perfilando a las y los jóvenes hacia sus necesidades específicas. Por otro, los estudiantes adquieren una invaluable experiencia en el mundo real. Y el liceo puede así mantenerse al día con los cambiantes requerimientos de los lugares de trabajo.

“Para nosotros, la modalidad dual es un pilar fundamental”, reconoce Catalán, director del liceo Pérez Rosales. “Los jóvenes eligen empresas de su interés donde se forman, hacen su práctica y muchos de ellos se quedan trabajando. En Nestlé, por ejemplo, hay alumnos que entran en tercero medio, hacen su práctica en cuarto y hoy tenemos dos o tres personas que ocupan un cargo importante en la empresa”.

Además de los siete liceos que tienen a cargo —cinco en la Región Metropolitana, uno en Rancagua y otro en Hualpén—, la Corporación Sofofa asesora a otros 300 establecimientos para que adopten la modalidad dual y consigan impulsar a la educación técnica a ese salto que el país necesita.

Lee también:

Más sobre:EducaciónSofofaEducación técnicaLiceos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

“¡No se mata una idea!”: Hijo de Bolsonaro llama a manifestaciones en medio del juicio contra su padre

Rusia achaca a la “desesperación” las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Oposición adopta un brusco frenazo a proyectos de gobierno en represalia por rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición adopta un brusco frenazo a proyectos de gobierno en represalia por rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Servicios

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo entrará en operación el teleférico cuyas obras provocarán corte de agua por 36 horas en seis comunas de la RM

Temblor se registra en el norte de Chile

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco
Negocios

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales
Tendencias

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Llevará el mítico dorsal”: en España reaccionan a la primera práctica de Alexis Sánchez en el Sevilla
El Deportivo

“Llevará el mítico dorsal”: en España reaccionan a la primera práctica de Alexis Sánchez en el Sevilla

“Se hicieron el año las Z”: el incendiario post de familiar de Víctor Méndez tras el Superclásico

Las sorpresivas lágrimas de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de Argentina

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)
Cultura y entretención

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga
Mundo

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga

“¡No se mata una idea!”: Hijo de Bolsonaro llama a manifestaciones en medio del juicio contra su padre

Rusia achaca a la “desesperación” las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo