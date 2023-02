¿A qué hora juega Alexis Sánchez? ¿Quién transmite?: los detalles del partidazo entre el Marsella y PSG por la Ligue 1

Hoy, Olympique de Marsella de Alexis Sánchez y el Paris Saint Germain se enfrentan por la fecha 25 de la Ligue 1. El partido es trascendental. Puesto que, en Vélodrome se verán las caras el puntero del torneo contra su actual perseguidor. Los de Igor Tudor buscan seguir en la correcta senda de triunfos que han cosechado en las últimas jornadas, mientras que los parisinos intentarán poner punto final a las críticas que han recibido desde el retorno tras el Mundial de Qatar. Un triunfo permitiría acortar la distancia a solo dos unidades con los capitalinos.

¿A qué hora y dónde se juega el partido?

De acuerdo al compromiso, este se encuentra pactado para comenzar esta tarde, a las 16:45 horas de nuestro país. El partido se jugará en el estadio Vélodrome, ubicado en Marsella, Francia.

¿Quién transmite por streaming?

El duelo por la jornada 25 de Ligue 1 será transmitido a través de la señal online de Star+. También lo podrás seguir por La Tercera.

La previa

Los marselleses gozan de un buen momento. Pues, en sus últimos tres partidos registran tres triunfos. Clermont Foot, Toulouse y el mismo PSG, son sus recientes víctimas. Otro que ostenta un buen presente, es Alexis Sánchez. El seleccionado nacional se ha convertido en el goleador, referente y titular indiscutido del equipo. Para la prensa francesa, el ex Inter es una pieza fundamental en el andamiaje del Marsella. Y, hoy, ante los parisinos las miradas estarán puestas sobre lo que pueda hacer el chileno frente a un rival plagado de figuras.

El Marsella se va de triunfos ante el poderoso Paris Saint Germain. Incluso, este año ya conoce de triunfos en su casa, aunque en otra competencia, Copa de Francia. El equipo de Sánchez se supo imponer de local y le ganó por 2-1 a Messi y compañía. Es más, una de las anotaciones fue obra del chileno. Mismo partido que significó la eliminación del PSG del certamen y que se viera sumergido en una ola de críticas.

Alexis Sánchez no olvida su pasado en Inter. Durante la semana fue noticia el chileno, dado que en una entrevista abordó su extraña salida del cuadro lombardo que, según sus palabras, tanto él como sus compañeros aún no comprenden. Ante lo descrito, el Niño Maravilla indica que: “¿Podría seguir siendo útil en Inter? Sin duda, mis ex compañeros también me dijeron eso, que todavía no entienden mi salida, pero yo quería jugar. Muchas veces, el fútbol es así”, manifestó el ariete del Marsella.

En esa línea, argumenta que no guarda rencor en torno a su salida, pues con el elenco italiano consiguió grandes cosas y contribuyó a seguir enalteciendo su carrera deportiva. “Agradezco el cariño de toda la gente de Inter, incluso en el vestuario, pero todo depende de cómo quiera jugar el entrenador”, afirmó en palabras al medio Sky Sport.

Pese a lo expuesto, la realidad es otra. Y, ahora el tocopillano volverá a pisar los pastos del Vélodrome para volver a demostrar su calidad ante los franceses y, a su vez, intentar conseguir una victoria frente al PSG. Esa que les permita sumar de a tres y acortar distancia con el actual líder.