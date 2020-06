A un mes del retorno, Hites pudo entrenar en Italia

Tres meses y algunos días estuvo sin poder manejar Benjamín Hites, quien este año en un Fiat disputará el GT World Challenge. Este sábado, el chileno pudo rodar en el circuito de Misano. En la jornada participaron 14 equipos y 56 pilotos, en la que Hites logró el tercer mejor tiempo, con 1′33″070, con un promedio de velocidad de 213,9 kilómetros por hora.

“Después de tantos meses sin subirme al auto, solo simulador, fue raro. Pero las conclusiones son positivas porque estoy en buen estado físico y me sentí muy bien pese al calor. Luego de las primeras vueltas me adapté rápidamente al auto después de tanto tiempo sin actividad. Fue bueno además conocer una pista y registrar buenos cronos. Me di cuenta de que estoy en buen nivel, mentalizado para las pruebas que vienen. La cuestión es sumar más kilómetros, conocer las pistas europeas para afrontar la nueva temporada de la mejor forma”, comentó Hites, de 21 años.

Benjamín Hites tomará parte en las ocho fechas del GT World Challenge de Europa en la serie Silver, para jóvenes que provienen de categorías de coches carrozados. El remozado calendario quedó de la siguiente manera:

1ª 25 y 26 julio, Imola, Italia Endurance

2ª 7 al 9 agosto, Misano, Italia Sprint

3ª 5 y 6 septiembre, Nürburgring, Alemania Endurance

4ª 11 al 13 septiembre, Magny-Cours, Francia Sprint

5ª 25 al 27 septiembre, Zandvoort, Holanda Sprint

29 y 30 septiembre Test Days 24 Horas de Spa, Bélgica

6ª 9 al 11 octubre, Barcelona, España Sprint

7ª 22 al 25 octubre, 24 Horas de Spa, Bélgica Endurance

8ª 13 al 15 noviembre, Paul Ricard, Francia Endurance