A un paso del cuadro principal: Alejandro Tabilo se impone a Kyle Seelig en la qualy del Abierto Winston-Salem

Alejandro Tabilo obtuvo un triunfo en el primer partido de la qualy del Abierto Winston-Salem. Foto referencial.

Alejandro Tabilo (103° del ranking ATP) registró un buen arranque en la qualy del Abierto Winston-Salem. El tenista chileno, que venía de quedar eliminado en la segunda ronda del Challenger de Cancún, se lavó las heridas y consiguió un triunfo ante el estadounidense Kyle Seelig (1528°), quien llegó al torneo como alterno.

Por el bajo cartel de su adversario, se esperaba que Jano no pasara inconvenientes. Sin embargo, la raqueta nacional igualmente tuvo que sudar para llevarse la clasificación a la siguiente instancia.

En el primer set, por ejemplo, el deportista criollo se encontró con una férrea resistencia del norteamericano, que lograba mantener limpio su servicio. Aquello duró por largos minutos, hasta que, tras varios intercambios de la ventaja, el chileno logró quebrar en el sexto game.

El break sirvió para que Tabilo se llevara la primera manga por 6-3. No obstante, en el segundo parcial, fue el turno de Seelig para romper con el saque del nacido en Canadá, también en el sexto juego.

Con este golpe en contra, Jano tuvo que reponerse rápidamente para evitar el bochorno ante un oponente que no suele figurar en el ranking planetario. Por ello, salió con todo en los instantes posteriores y logró quebrar de nuevo, para así asegurar la victoria definitiva.

Con este triunfo por 6-3 y 7-5, el chileno deberá sortear un partido más si es que quiere acceder al cuadro principal del certamen disputado en Carolina del Norte. Su rival saldrá del vencedor de la llave entre el invitado Dhakshineswar Suresh, de India (663° ATP), y el local Aidan Mayo (291°).

Nicolás Jarry (100°), por su lado, ya está instalado en el torneo y chocará ante el polaco Kamil Majchrzak, 88 del mundo.