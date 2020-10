Alexa Guarachi: “Ganar un Grand Slam ya no es un sueño, está ahí”

La chilena Alexa Guarachi y la estadounidense Desirae Krawczyk rozaron la gloria este domingo en Francia. El dúo que compone la tenista nacional cayó en la final de Roland Garros por 6-4 y 7-5 ante Tímea Babos y Kristina Mladenovic. El Grand Slam estuvo cerca, pero la mejor doblista del país mantiene la esperanza.

“Saco muchas conclusiones positivas. Obviamente duele la derrota y el haber estado tan cerca, pero es una gran motivación y nos mantiene con hambre de ganar para el próximo año, sabiendo lo cerca que estamos. Ganar un Grand Slam ya no es un sueño, está ahí y eso nos inspira. Lo que he aprendido de este torneo es ir partido a partido, no pensar demasiado y mantenerme en el momento”, analizó Guarachi en conversación con Séptimo Game.

“Mi próximo objetivo es ser Top Ten y ganar un Grand Slam. Sería tremendo, y estoy ilusionada con lo que se viene”, dijo, además de referirse a la continuidad con su actual pareja de competencia: “Vamos a hablar, pero seguramente vamos a seguir juntas la próxima temporada. Vamos a conversar sobre nuestras metas, y lo que necesito ahora es tener una partner fija. Gracias a este torneo, finalmente tengo un ranking con el que puedo encontrar una compañera permanente, y me puedo comprometer a jugar con alguien durante todo el año”.

Por último, manifestó una autocrítica ante la derrota en la final de Roland Garros. “Me hubiera gustado haber mantenido el saque, pero ellas jugaron de gran manera en los momentos importantes, con grandes saques, tiros a las líneas y buenas voleas. Solo fueron un par de puntos que hicieron la diferencia”, cerró.