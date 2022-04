Alfonso Parot tras la igualdad contra Colo Colo: “Según la prensa y todo el mundo, empatamos con el mejor equipo de Sudamérica, así que no es malo”

Universidad Católica se retiró disconforme con lo sucedido este domingo en San Carlos de Apoquindo. El cuadro cruzado terminó empatando contra Colo Colo en el clásico después de que el Cacique encontrara la igualdad en el primer minuto del tiempo adicional del encuentro.

Además, los cruzados debieron enfrentar la expulsión de Fernando Zampedri en el final por una infracción sobre Maximiliano Amor en el último minuto.

Sobre la jugada del tanto de Colo Colo Alfonso Parot dijo “Fue falta de Gil donde empezó la jugada del gol de ellos, las cobran todas para ellos y a nosotros no. Me acerqué al árbitro y no me dijo nada. Queda en la cancha. Ya está”, inició señalando el zaguero a TNT Sports.

En cuanto al análisis del partido, y cuestionado sobre si se dio el partido que esperaban, apuntó que “Más allá de eso tuvimos una desatención y nos convirtieron. Pusimos gente de buen pie en el medio, presionar de manera agresiva, lo hicimos de gran manera el primer tiempo, después nos pesó el desgaste y ellos pusieron más gente arriba a presionarnos”.

Así mismo evaluó que “nos costó salir jugando, caímos en el pelotazo, pero teníamos el partido controlado. Antes del gol no tuvieron ninguna clara salvo donde me equivoqué yo que me la quitó Bolados”, insistió.

“Lo importante era no perder. Nos vamos con el sabor amargo de que se nos fue el partido en los últimos minutos”, cerró Alfonso Parot.

Por último indicó que “según la prensa y todo el mundo, empatamos con el mejor equipo de Sudamérica, así que no es malo”, haciendo referencia a las buenas evaluaciones que ha recibido el Cacique en las primeras fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con esta resultado Universidad Católica quedó ubicado en el noveno puesto de la tabla con 13 puntos. Colo Colo, por su parte, mantiene el primer lugar de la clasificación con 21 unidades a la espera de lo que pueda hacer Unión Española el martes contra Cobresal.