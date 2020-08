Amargo retorno para el campeón: La UC tropieza ante Unión Española

El campeón tuvo un amargo reencuentro con el fútbol. Por más que se hable de clásico o no, lo cierto es que la Universidad Católica y la Unión Española siempre regalan duelos intensos, que solo se definen por detalles. Y este sábado no fue la excepción. En un entretenido partido, los hispanos rompieron el invicto de los cruzados en el Torneo Nacional: los vencieron por 0-1, en una tarde que tuvo al meta Diego Sánchez como figura. No perdían desde el 16 de octubre de 2019, cuando cayeron por la mínima ante La Calera en el Nicolás Chahuán.

Pese a que fue el conjunto de la franja tuvo la primera chance de inaugurar los festejos, finalmente fueron los rojos los que arrancaron en ventaja. Fernando Zampedri, en los 6′, desperdició de manera increíble un mano a mano frente al portero Sánchez. Farra que se pagó caro y que pudo haber significado otra historia para la UC, puesto que, tan solo un minuto después, la visita encontró el 0-1 gracias a un grosero error de Matías Dituro. El meta intentó capturar la pelota en un tiro de esquina y terminó dejándola servida en el área para que, tras una serie de rebotes, Thomas Galdames desatara los festejos hispanos.

Los dirigidos por Ronald Fuentes aprovecharon el regalo y se dedicaron a esperar por el ataque cruzado. Apostando al contragolpe y a la velocidad de Felipe Fritz y Carlos Palacios. Los dueños de casa, en tanto, poco a poco lograron instalarse en terreno rival y se generaron chances. Sin embargo, un buen primer tiempo tanto de la zaga forastera como de Sánchez impidió que los equipos se fueran al descanso con un empate.

Ariel Holan apostó por el ingreso de uno de sus mejores hombres para enfrentar el complemento: Edson Puch. El extremo, quien llegó con lo justo luego de superar una lesión, reemplazó a Diego Buonanotte, de bajo encuentro, con el objetivo de darle más dinamismo a su escuadra en tres cuartos de cancha. No obstante, la ofensiva local careció de ideas y, pese a que creó peligro, no consiguió batir a Sánchez, quien en el segundo lapso se consolidó como la figura.

La UC, que registró su primera derrota en el certamen, se mantiene en el liderato, pero vuelve a la competencia con problemas. Con un equipo que a ratos se vio perdido en el ataque y que no pudo con la espectacular tarde del Mono. Ahora, Holan deberá buscar opciones para mejorar la ofensiva. Con el foco puesto en Coquimbo.

Ficha del partido

UNIVERSIDAD CATÓLICA 0- 1 UNIÓN ESPAÑOLA

U. Católica: Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta, Parot (73′, Cornejo); Saavedra, Aued; Lezcano (83′, Munder), Pinares (82′, Núñez), Buonanotte (59′, Puch); Zampedri (82′, Valencia). DT: A. Holan.

U. Española: Sánchez; Gómez, Mancilla, T. Galdames, Pavez M.; Sandoval (90′, L. Pavez C.), Méndez, Dávila; C. Palacios N. (90′+3, B. Galdames), C. Palacios F. (67′, Caballero), Fritz (67′, Castro). DT: R. Fuentes.

Goles: 0-1, 7′, Galdames, luego de una serie de rebotes en el área.

Árbitro: Eduardo Gamboa. Amonestó a Pinares, Zampedri y Cornejo (UC); Palacios, Dávila y Sandoval (UE).

Estadio San Carlos de Apoquindo. Sin público.