Ariel Holan se presenta con el Santos: “Es un desafío muy grande”

El hasta hace poco adiestrador de Universidad Católica entregó sus primeras palabras como nuevo director técnico del Santos, donde estuvo acompañado por el presidente del club, Andrés Rueda.

Ariel Holan se mostró entusiasmado en su nueva casa, donde será entrenador hasta diciembre de 2023, y entregó un primer mensaje para los aficionados en conferencia de prensa: “Santos para mí es un desafío muy grande en mi carrera profesional, un orgullo, estoy muy feliz. El compromiso con todos los torcedores es que vamos a tener un equipo que sea protagonista en todos los campos de juego. Les prometo muchísimo trabajo, con muchísima pasión y dar lo mejor de nosotros”.

Sobre el idioma local dijo: “Mi compromiso es hablar portugués. Voy a tener a mi profesor esta semana para trabajar fuerte con el idioma.”

Acerca de su convencimiento para estar en el club, declaró: “El presidente me entusiasmó muchísimo por su seriedad, su transparencia, por su claridad para decirme lo que pretendía y me dio la seguridad para tomar la decisión de aceptar la propuesta”.

“Tenía muchas ganas de venir a Brasil. Es un fútbol que admiro desde chico, que respeto enormemente, porque me gusta la forma de jugar. Ahora se dieron las condiciones porque el presidente me dio la tranquilidad y a través de él sus directivos de poder llevar adelante un trabajo serio. Eso fue determinante para tomar la decisión de venir a Santos. La ciudad me pareció bellísima, es un lugar muy lindo para vivir y estamos felices”.

En cuanto al estilo de juego a implantar en el equipo donde brilló Pelé, aseguró: “Me gusta el juego de pase y recepción donde el equipo busque a través de esa articulación llegar al arco rival. Los equipos que yo dirijo me gusta que sean con mentalidad ofensiva, que sustenten su juego defensivo en atacar bien pero sin dejar espacios para las transiciones de juego. Me gustan los equipos que se defienden bien porque atacan bien, eso es lo que nosotros vamos a buscar”.

Consultado sobre si charló con Sampaoli, afirmó: “Hablé con Jorge Sampaoli, es una persona que yo respeto muchísimo y quería saber su mirada de su paso por Santos”.

Antes de concluir la conferencia sostuvo: “Estamos trabajando muy fuerte, muchas horas y lo hacemos con alegría. Estar feliz donde uno trabaja no es un tema menor porque se siente dentro de una organización. Es un desafío muy importante para mí”.

Ariel Holan ayer tuvo su primer encuentro como DT de Santos. Su equipo empató ayer 2-2 contra Santo André como visitante, en la primera jornada del Campeonato Paulista.