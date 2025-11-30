Arsenal rescata un empate en su visita al Chelsea para seguir como líder solitario de la Premier League

Un apasionante derbi de Londres se vivió en Stamford Bridge. Era el líder y el escolta de la Premier League, frente a frente. El Arsenal, sólido puntero de la competición, igualó 1-1 con el Chelsea, que desperdició la opción de recortarle distancia en el enfrentamiento directo.

El compromiso entre los dos elencos más importantes de la capital inglesa arrancó con pierna fuerte. En los primeros minutos, tres cartulinas amarillas para los Gunners y una para los Blues daban cuenta de la intensidad que querían plasmar los elencos de Mikel Arteta y Enzo Maresca.

Precisamente, a partir de esa refriega fue que llegó una acción que dejó con un hombre menos al local. A los 32′, el ecuatoriano Moisés Caicedo le propinó un duro planchazo a Mikel Merino. El árbitro Antony Taylor le sacó amarilla en una primera oportunidad, sin embargo, tras chequearlo en el VAR, decidió colocarle una merecida cartulina roja.

Pese a que el conjunto local vio partir a uno de sus mejores jugadores, no bajó en la intensidad. El Chelsea, sorpresivamente, no acusó el golpe e, incluso, se sobrepuso a la expulsión y consiguió la ventaja: Trevoh Chalobah, con un cabezazo, batió a David Raya a los 48′.

¡¡CHALOBAHHHH!! ¡El defensor de Chelsea apareció y los Blues le ganan 1-0 a Arsenal CON UN JUGADOR MENOS!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

El Arsenal sufría por el expediente que más le acomodaba: el juego áereo. Ahora la presión pasaba a estar de su lado, porque no podían permitirse en ceder puntos para que le recortaran terreno en la cima. Por esto, cambiaron los papeles y tomaron la batuta para atacar de forma más peligrosa.

Así las cosas, tuvieron su premio a los 59′, tras un centro de Bukayo Saka que encontró en el área chica a Merino, quien venció a Robert Sánchez con un cabezazo. El español anotó su segundo gol de la campaña en el certamen inglés (el otro había sido frente a Newcastle).

HAY PARTIDO EN STAMFORD BRIDGE: Mikel Merino ganó de cabeza y firmó el 1-1 de Arsenal vs. Chelsea.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

Si bien el elenco visitante acechó un poco más el territorio de los Blues —por la evidente superioridad numérica— no le alcanzó para generar el desequilibrio final. Pese a la igualdad, el Arsenal se mantiene en el primer lugar con 30 puntos, solo que ahora el Manchester City es su nuevo escolta con 25 unidades. El Chelsea, con 24, está tercero.