Arturo Vidal, ante la pandemia: “Es una preocupación constante, como una pesadilla que se pone cada vez peor”

Arturo Vidal (32), volante del Barcelona español ha debido enfrentar de cerca al coronavirus que ha dejado hasta el momento más de 9.000 fallecidos en el país ibérico. Ante esto, en conjunto con Gary Medel, ha iniciado una campaña que busca reunir fondos para la Cruz Roja Chilena, quienes serán los encargados de canalizar la ayuda. Así se refirió en unas declaraciones que hizo llegar su agencia de comunicación.

¿Cuándo decidió participar de esta campaña?

Hace varios días que tenía ganas de aportar, pero no sabía bien cómo hacerlo. Uno desde acá queda medio desconectado de lo que se pueda necesitar realmente en Chile. Hace unos días conversando con Gary de cómo estaba él y su familia, salió la idea de que podíamos hacer algo juntos.

¿Quién llamó a quién? ¿Usted a Gary o Gary a usted?

Jajajaja. Eso da lo mismo. Hablamos por WhatsApp, después nos llamamos. Somos muy amigos y los dos altiro quedamos de acuerdo que nosotros teníamos que poner recursos primero y después llamar a que los demás que puedan hacerlo se sumaran. Es importante que nosotros como referentes de la selección y Gary como capitán nos pongamos con la gente en este momento durísimo.

Gary es el capitán o sea que realmente tiene más jineta…

Siempre la ha tenido, tiene carácter fuerte, acuérdate cuando terminó el partido con México, nos llamó a todos apurándonos porque había que despedirse de la gente.

Explíquenos la campaña

La idea es que todos los que hemos recibido el cariño del público, de la gente que va al estadio, que nos sigue por redes sociales, que nos ver por televisión, podamos devolverles algo de eso que nos dan siempre, reuniendo recursos y ayudándolos a través de la Cruz Roja Chilena. Hay que comprar mascarillas, insumos médicos, guantes, jabón y muchas otras cosas más. La Cruz Roja hace un trabajo increíble y saben bien qué se necesita.

¿Quiénes participarán?

Esperamos que mucha gente. Futbolistas, la selección, los clubes, los tenistas, los que juegan golf, los actores, animadores, todos los que han recibido el cariño del público por tanto tiempo. También los empresarios y las empresas, porque la gente es la que compra sus productos y hoy esa gente es la que más necesita ayuda.

Usted se ve muy rudo en la cancha, ¿lo sensibilizan estos temas?

¿A quién no? Hay mucha gente que se ha visto afectada entonces es imposible que a uno no le pase nada. Muchas familias preocupadas, los abuelitos… toda la gente que trabaja en los hospitales, en las clínicas… Mucha gente perdiendo sus trabajos. Es un momento muy duro en todo el mundo, una pesadilla que tiene que terminar pronto.

¿Aparte de plata, se pondrá con algo más? ¿Algún tesoro del fútbol que tenga por ahí?

Vamos a ir haciendo más acciones y contando todo más adelante, seguro alguna sorpresa por ahí vamos a tener.

Entre medio de todo esto, ¿ha hablado con sus amigos de acá?

Todo el tiempo estoy en contacto con Chile, con mis amigos y con la familia. Están todos en lo mismo, cuidándose, tratando de trabajar cuando pueden y viendo qué pasa.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

Reunir fondos para la Cruz Roja Chilena y que a través de ellos se puedan comprar materiales para ayudar a la gente que más lo necesita. Para eso, necesitamos que se sumen muchas personas, deportistas, actores, animadores, empresarios, músicos, todos los que puedan aportar. No importan las cantidades, hay que ponerse una mano en el corazón y ayudar con lo que se pueda a los que la están peleando por nosotros, ayudando a los que están sufriendo.

¿Cómo lo ha afectado esta pandemia?

Como a todos. Ha sido muy extraño todo esto. Tener que estar en la casa, ver que todos los días y en todo el mundo se muere gente, no estar con los niños como uno quisiera, todo está distinto. Es una preocupación constante, como una pesadilla que se pone cada vez peor. Hay que ser fuertes nomás y colaborar en lo que se pueda.

¿Cómo es su rutina diaria en cuarentena?

La verdad es que ha cambiado mucho. Yo siempre entreno dos veces al día, antes una en el club y después en la casa, pero ahora las dos veces en la casa. Almuerzo, veo alguna película, llamo a los niños, descanso y termino el día con un entrenamiento. Pero no ir al Club, no ver a los compañeros, no compartir con ellos es difícil. También saber que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda ir a Chile es complicado, se extraña mucho.

¿Por qué en Instagram, es su red social favorita?

Porque es por donde más me comunico con la gente y donde mejor podía contarles a todos lo que queríamos hacer. Pero también vamos a estar haciendo cosas en las otras redes sociales, la idea es que todos se sumen y podamos ayudar a la Cruz Roja, que es lo más importante de todo esto.