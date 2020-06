Arturo Vidal: “Me siento ahora mismo para estar tres o cuatro años al máximo nivel”

El Barcelona y Arturo Vidal regresan a la competencia este sábado cuando enfrenten al Mallorca tras la pausa obligada por el coronavirus.

En la previa de este encuentro, se dio a conocer una entrevista de El Periódico al volante en el que señala cómo ha enfrentado la pandemia, los desafíos junto al Barcelona y el futuro de su carrera.

Sobre el confinamiento apuntó que “ha sido una mala experiencia. Nadie la esperaba, ojalá no vuelva a ocurrir una pandemia así. Han sido meses muy difíciles para todos”.

Un tiempo en el que aprovechó para mantener el físico. “Hacía dos entrenamientos al día. Hubo un día en que estaba entrenando con el profe Juanma y, de pronto, me puse a hacer un desafío sobre la cinta”, comentó.

"No quería que se hiciera viral. Estaba trabajando la resistencia y se me ocurrió seguir a tope. Hice los 10 km en 38.08 m. Pero podría mejorar ese tiempo tranquilamente", agregó.

Ya teniendo el estado físico, Vidal apunta a la mentalidad para enfrentar el cierre del torneo. "Para mí, la cabeza es mucho más importante. Estamos arriba en la Liga y lo que tenemos por delante es un objetivo tan definido que no tenemos que pensar en otra cosa. Debemos ser campeones, eso es lo realmente trascendente", apuntó.

Y a pesar de que cumplió 33 años en medio del encierro, proyectó seguir en plenitud por algunos años más. "Entrenando así yo me siento ahora mismo para estar tres o cuatro años al máximo nivel. Los números lo dicen por sí mismo. Ahí están los GPS que lo ilustran".

Al momento de ser consultado por su futuro en el Barcelona, el seleccionado nacional dijo que "Quedan dos meses. Pero quiero sentirme importante y si no... Si no uno tiene que mirar por su carrera. En Barcelona estoy espectacular, mi familia es feliz y tengo muy buenos compañeros", destaca. "Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo todos los partidos, pero sí esos los que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con mucho talento, pero esos encuentros que digo le son más complicados de jugar que otros. Ahí entran en juego muchos sentimientos", complementó.

También confesó sentirse valorado por las personas. "En el estadio y en la calle la gente me hace sentir muy querido. Les gusta que me deje la vida, aunque en la prensa siempre se dice lo del ADN Barça".

Por último, planteó su interés por seguir una carrera como técnico una vez que se retire. “En este confinamiento, me ha picado el bichito de querer ser entrenador. Tuve entrenadores de todos los estilos y culturas. Conte, Guardiola, Ancelotti, Heynckes... Ya no hay más estilos. Algunos me marcaron mucho. Conte me encanta. Guardiola sabe mucho de fútbol. Heynckes y Ancelotti, también, por como manejaban los grupos. Con el tiempo, quiero juntar lo mejor de cada uno y hacer luego mi propia carrera”.