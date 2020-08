Arturo Vidal: “Quiero ganar la Champions y el año que viene ir por el triplete”

Arturo Vidal está cada vez más cerca de lograr su sueño. A dos años de su llegada al Barcelona, el chileno se ilusiona con conseguir este año la Champions League.

En una entrevista con Mundo Deportivo, el Rey realizó un balance y una proyección de lo que espera conseguir en los próximos meses.

"Han sido dos años espectaculares en lo personal. Conocí a un grupo muy lindo, jugadores espectaculares, una afición increíble, un apoyo que me han hecho sentir como en casa y espero que se termine con algo muy bueno en la Champions", señaló Vidal.

Este Sábado los azulgranas se medirán contra Napoli, aunque el chileno no podrá jugar por estar sancionado. "Va a ser un partido muy triste en lo personal por no poder estar, me hubiera encantado, pero así es el fútbol. Pero el apoyo está siempre. Nos estamos preparando al máximo, tratando de alentar en cada momento a que nos dejemos la vida y que mañana, que es el partido más importante del año, tratar de hacerlo todo para poder pasar y seguir pensando en el sueño que tenemos, que es levantar la Champions".

"Tenemos que afrontarlo como el Barcelona, salir a buscarlo desde el primer minuto, hacer nuestro juego, ser agresivos en cada momento y demostrar lo que queremos, dar un mensaje en este partido de lo que pretendemos en el futuro", agregó.

En cuanto a la posibilidad de que pueda conseguir la Champions en cuatro partidos, indicó que "para un jugador ganador como los que estamos en el Barça, siempre vemos el momento en el que estamos, y claramente es la que tenemos más cerca, son pocos partidos que tenemos para levantarla y hay que esforzarse al máximo para lograrla. Todos los que estamos aquí tenemos hambre para seguir luchando por los títulos, no solo este año sino también el que viene".

"Me veo levantando la Champions", señaló más tarde. Y si se da, ya tiene pensada una promesa para celebrar. "me haré el tatuaje de la Champions en algún sitio".

Con un año de contrato vigente, Vidal espera poder cumplirlo y quedarse en el Barcelona. “Me queda un año de contrato y con todo lo que ha pasado, en este momento me siento importante, tengo mucho cariño al equipo, tengo muy buenos amigos y espero terminar mi contrato. Quiero ganar la Champions si Dios quiere y el año que viene ir por el triplete”.