Arturo Vidal recula y sorprende con elogios a Marcelo Bielsa por su paso en la Roja

Los jugadores que fueron dirigidos por Marcelo Bielsa en Chile suelen hablar bien del trabajo del Loco. A la mayoría, incluso, los marcó. Sin embargo, Arturo Vidal siempre ha tomado distancia de ese pensamiento. El Rey, de hecho, lo excluye del listado de entrenadores relevantes de su carrera. Hubo cortocircuitos entre ambos. Ahora, eso sí, el volante sorprendió con elogios al rosarino.

Fue el contexto de un diálogo con Jean Beausejour, en el podcast El Reinado de Vidal, donde el King reculó en su pensamiento. Lo hizo tras oír el planteamiento del excarrilero. “Esto es muy parecido a cómo uno cuenta y sintió el tema del ganar el título. Hay 23 historias distintas. Me parece que con Marcelo también hay muchas sensibilidades. Yo digo que, a jugadores como yo, que a lo mejor no soy una fuente de técnicas y habilidades, desde otro aspecto, me sirvió muchísimo”, explicó Palmatoria.

Vidal y Bielsa, en un entrenamiento de la Roja. (null)

“Me ayudó a darme cuenta y a conocer el juego a partir de lo táctico, del posicionamiento, de las velocidades, que yo no tenía mucha idea en ese momento, de las intensidades, más allá de que sí tuve una formación, y yo creo que para mí me marcó muchísimo. Yo siempre digo que, si no hubiese tenido a Marcelo Bielsa, lo más probable es que no hubiese llegado a jugar en Europa”, complementó.

Ahí vino la intervención del actual futbolista de Colo Colo. “Yo tengo otra cosa, otro pensamiento con Bielsa porque, como dice Jean, él llegaba de otra forma, a mí me llegaba diferente porque yo en el Leverkusen, en Alemania, jugaba de volante central y llegaba a la Selección y jugaba de lateral izquierdo. Entonces, no me sentía tan cómodo, pero como era joven y tenía ganas de jugar, le daba para adelante”, comentó el Rey.

No obstante, en esta ocasión, Vidal reconoció los méritos de Bielsa. “Hay otros jugadores a los que los ayudó mucho, le cambió su mentalidad y pudieron llegar a Europa”, indicó.

De inmediato, el King pasó a enumerar a excompañeros que crecieron bajo el alero del actual DT de Uruguay. “A Marco Estrada, cómo le cambió su vida, salir a Francia, salir campeón, eso es trabajo de Bielsa... Carlitos Carmona, lo mismo. El Chino Millar le hizo el gol a España en el Mundial. Con otro entrenador, capaz que no estaba, pero él ayuda a muchos jugadores, le cambió la mentalidad al Cereceda, también. En el momento como entrenador, capaz que no lo elegía, pero Bielsa le tuvo confianza y lo hizo crecer mucho”, enfatizó Vidal.