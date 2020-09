Arturo Vidal vuelve a entrenar con el Barcelona

Arturo Vidal vuelve a practicar con el Barcelona. El volante chileno aún no resuelve su futuro, aunque se le sigue dando cerca del Inter de Milán. Mientras el traspaso no se concrete, continúa perteneciendo al club de la Ciudad Condal, pese a que no figura en los planes del nuevo técnico, el neerlandés Ronald Koeman.

En la jornada de ayer, Vidal se había mostrado trotando por las calles de Barcelona mientras sus compañeros se alistaban para enfrentar al Girona, un duelo que ganaron por 3-1.

El entrenamiento azulgrana de hoy también contó con la presencia del delantero Luis Suárez. El uruguayo aún no define su futuro. Aunque en principio Koeman no lo considera como prioridad, su traspaso aún no se concreta y se abre la opción de que siga en el club por una temporada más.