Así está la cancha del Estadio Nacional para el partido clave entre la Roja y Ecuador

La cancha del Estadio Nacional está impecable para recibir el duelo entre la Roja y Ecuador, donde el equipo de Ricardo Gareca se jugará una de sus últimas balas por aspirar al cupo del repechaje para el Mundial 2026. “Por supuesto que tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje. No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, señaló el DT en la antesala del partido.

Una de las preocupaciones era el estado del terreno de juego. Sin embargo, tal como adelantó El Deportivo en la edición de domingo, el césped está en condiciones. “La cancha no estaba dañada”, dijo Israel Castro, director del Instituto Nacional del Deporte. “Cuando se habla de daños, se refiere a hundimientos u otra consecuencia que exija un trabajo en la estructura. Si el césped pierde color, no se considera daño, es una situación normal que ocurre cuando se cubre, pues afectan superficialmente al pasto. En el caso de la cancha de fútbol, entendemos por daño a una consecuencia que afecte el juego, ponga en riesgo a los jugadores o, derechamente inhabilite el campo de juego. Nada de eso ha ocurrido en los últimos dos años tras un concierto”, explicaba.

La cancha del Estadio Nacional de cara al duelo entre Chile y Ecuador. (Foto: Christian González)

Entre las autoridades, siempre hubo plena confianza en que se iba a llegar a la fecha con el pasto, para que la Roja lo utilice en el duelo clave ante Ecuador. “Los plazos se cumplieron y el hecho de que la primera tarea haya sido descubrir la cancha, permitió avanzar con un poco más de tiempo”, reconoció Castro, quien dice que siempre estuvieron en contactos con los expertos de la Selección en esta materia. “Se les explicó el proceso y estuvieron de acuerdo”, relató.