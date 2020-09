Barroso: “No estamos encontrando ese grado de confianza que nos permita fluir en el juego"

Colo Colo sigue sin levantar cabeza y empató frente a Unión La Calera. El Cacique igualó sin goles ante el cuadro cementero y alcanzó su cuarto partido sin saber de victorias en el Torneo Nacional. Julio Barroso, defensor de los albos, analizó el duelo frente a la escuadra que adiestra Juan Pablo Vojvoda.

“Jugamos con un equipo que tiene un estilo de juego muy bueno y definido. Nosotros estamos en un momento que nos cuesta. Se nota. Creo que igual tuvimos una actitud diferente a lo que pasó con O’Higgins", comenzó diciendo el zaguero a CDF. Y añadió: "Hoy lo más importante es conseguir resultados y solamente sacamos un empate. Creo que tenemos que mejorar”.

El zaguero lamentó el resultado, el cual no le permite a los albos sumar apenas un punto en su lucha por salir del fondo de la tabla del certamen. “Se planifica todo y no estamos encontrando ese grado de confianza que nos permita fluir en el juego. Me parece que arrancamos bien, con buena tenencia. No es lo que queremos, pero este es el camino cuando las cosas están mal. Tenemos que trabajar más duro para encontrar el juego para que se abra el arco y poder encontrar los resultados que buscamos”, expresó.

Finalmente, al ser consultado por un posible cambio de entrenador, Barroso optó por no referirse al respecto. “No voy a hablar de eso. Vengo a jugar un partido de fútbol. A nosotros lo que nos interesa es dar la cara en estos momentos. No me interesa eso, no podemos estar enfocados en eso. Sabemos que hay que ganar y los dirigentes sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros no podemos perder el foco”, cerró.

En diálogo con el mismo medio, el DT del conjunto de Macul, Gualberto Jara, también analizó el desempeño de sus dirigidos en el Nicolás Chahuán: “Nos falta todavía mucho, pero hicimos mejor partido y tuvimos opciones. Vamos a seguir trabajando y tratando de superar”.

Además, pese al negativo momento por el que atraviesa el Cacique, se mostró optimista de cara a los próximos partidos. “La principal fuerza que tengo es el apoyo y compromiso de los jugadores. No estamos al nivel que pretendemos, pero nos vamos a ir acomodando y alcanzando nivel en plena competencia. Estamos con toda la motivación”, manifestó.

Y adelantó el duelo de este miércoles ante Peñarol, por Copa Libertadores. “Es un partido sumamente importante. Estamos bien posicionados en Libertadores. Un rival difícil. Hay que ver cómo llegan mañana para ver con qué vamos a contar. Tenemos las ganas de seguir avanzando, tenemos posibilidades de avanzar de ronda”, concluyó.