Batalla impide que Audax mire de lejos el descenso

Audax Italiano tuvo una clara oportunidad para empezar a mirar de lejos la zona de descenso, pero el arquero Augusto Batalla lo impidió. Cuando el cronómetro señalaba los descuentos y el marcador 0-0, el juez del partido sancionó una falta sobre Rodrigo Holgado en el área local. El mismo delantero fue quien se encargó de ejecutar el cobro, sin embargo, el meta celeste evitó su conquista y todo terminó en un empate que poco le sirve a los dirigidos por Pablo Sánchez.

Los itálicos necesitaban los tres puntos para comenzar a olvidarse definitivamente de la lucha por mantener la categoría. Y, de no ser por un soberbio Batalla, lo hubiese conseguido. Fue un partido en el que ambas escuadras tuvieron chances para quedarse con los tres puntos y que, no obstante, ninguno los logró. La pesadilla de disputar un encuentro de definición para no descender sigue presente para los de La Florida, puesto que Iquique, que marcha 17, podría descender por la clasificación de promedios.

Con este resultado, Audax se mantuvo en el puesto 14 del Torneo Nacional, con 37 unidades, las mismas que la Universidad de Concepción y una menos que Colo Colo. Eso sí, estos dos últimos tienen un partido menos, por lo que podrían dejar a los itálicos en el puesto 17, obligándolos a definir, con el penúltimo de la tabla ponderada, al tercer descendido.

Los de Rancagua, en tanto, alcanzaron las 44 unidades y se ubican en el séptimo lugar de la tabla, por lo que, momentáneamente, tendrían un lugar asegurado en la Copa Sudamericana.