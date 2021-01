Beccacece revela la ruptura con Sampaoli: “Hoy no tenemos esa conexión que tuvimos en un momento”

Jorge Samapoli y Sebastián Beccacece llegaron a conformar una dupla que parecía indisoluble. El éxito acompañó gran parte de su gestión conjunta. Universidad de Chile y la Selección pueden dar fe de ello. Con ambos consiguieron títulos históricos: con los azules, la Copa Sudamericana y con la Roja, la Copa América de 2015. Ambos, también, cumplieron el sueño de llegar a dirigir a Argentina. Sin embargo, hoy están más distanciados que nunca.

“No, hoy no tengo contacto. Sí con sus hijos. Estuve 13 años trabajando con él. Es el padrino de mi hija, pero hoy no tenemos esa conexión que tuvimos en un momento. Empezamos juntos y la verdad, desde Sport Boys hasta la Selección, pasaron un montón de cosas”, admite Beccacece en una entrevista al diario Clarín, de Argentina.

“Construimos una manera, una forma, cada uno tuvo su mirada, su forma de conducir, después surgió algún tipo diferencia”, añade, a modo de explicar el alejamiento.

La prensa transandina fija en el Mundial de Rusia 2018 el origen del distanciamiento entre ambos. En ese torneo, que terminó con la Albiceleste eliminada en los octavos de final, se produjeron frecuentes discusiones respecto del estilo de juego que debía tener el equipo transandino. Incluso hubo diferencias con los referentes del plantel, una materia a la que Beccacece opta por no referirse. “Siempre lo he expresado. La intimidad y la discreción son sagradas. Tal vez, lo debería explicar el conductor. Yo fui un simple acompañante. Tengo valores que considero fundamentales. Eso yo no lo negocio. Hablo y me expreso donde tengo que hacerlo, en el campo de juego”, se excusa.

Luego del Mundial, Beccacece retomó su carrera como técnico principal en Defensa y Justicia. Más tarde estuvo en las bancas de Independiente y de Racing.