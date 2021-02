Bolados vuelve a la citación de Colo Colo después de tres meses

Colo Colo ya tiene su lista de citados para el partido de mañana, a las 18.30, frente a Cobresal en el Estadio Monumental. El encuentro es clave en la lucha de los albos por no descender, ya que una derrota los pondría muy cerca de tener que jugar el partido por la permanencia, mientras que una victoria los aleja en gran forma de este peligro.

La principal novedad de la convocatoria de Gustavo Quinteros es Marcos Bolados, quien después de más de tres meses vuelve a una citación, después de superar un esguince grado tres en la rodilla derecha. El delantero lleva un par de semanas poniéndose a punto y ahora ya está listo para sumar minutos en un momento trascendental.

Otro que regresa es Esteban Paredes, quien estuvo fuera de los últimos dos encuentros. También regresa Gabriel Suazo, luego de cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Ignacio Jara, baja de último minuto ante Iquique, también quedó a disposición del entrenador.

Quien otra vez no fue considerado fue Nicolás Blandi. El ariete argentino no cuenta para el entrenador y en el club trabajan en buscarle una salida, para liberar un cupo de extranjero y también no seguir pagando el alto sueldo que percibe el ex San Lorenzo, a quien le quedan dos años de contrato.