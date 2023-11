Brasil versus Argentina: cuándo y dónde ver el clásico de las Eliminatorias Sudamericanas

El clásico sudamericano tendrá una nueva versión en estas Eliminatorias y ambas selecciones llegarán heridas al estadio Maracaná. Hablamos de Brasil y Argentina, quienes se enfrentan en Río de Janeiro y buscarán una victoria que les haga olvidar lo vivido en la fecha anterior.

Los dueños de casa sufrieron una dolorosa e histórica derrota ante Colombia, lo que consolidó una muy mala campaña de los Pentacampeones en su camino al Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México: sólo han obtenido una unidad en sus últimos tres compromisos y llevan siete puntos en cinco duelos, tras ganar dos, empatar uno y perder otros dos.

Pero además, el entrenador de los anfitriones -Fernando Diniz- tiene cinco bajas sensibles en su oncena, partiendo por Neymar (rotura de ligamentos) y Vinicius Junior (rotura muscular). Tampoco estarán Ederson por una lesión en su pie, Danilo por desgarro, Richarlison que se sometió a una operación en la pelvis y Casemiro que está desgarrado.

Más, el también entrenador del Fluminense está convencido de que su selección va a andar bien. “Creo que el equipo está evolucionando poco a poco y la tendencia de esa evolución es jugar cada vez mejor. Hay que corregir aspectos defensivos y después llegarán los resultados”, dijo hace unos días.

Por su parte, el estratega de los transandinos -Lionel Scaloni- no se confía de la merma que tiene su rival. “Que no jueguen las figuras es bueno, pero estas selecciones siempre tienen reemplazos, si leemos el equipo que va a jugar son todos jóvenes y rápidos, seguramente su entrenador tendrá preparado el equipo con la ausencia de figuras”, sentenció.

Además, agregó que sacó lecciones de su caída ante el Uruguay de Marcelo Bielsa y comentó las posibles modificaciones en su oncena, las cuales serían el ingreso de Ángel Di María y Lautaro Martínez por Nicolás González y Julián Álvarez en la delantera. “Si hay cambios, que los va a haber, no serán por rendimientos porque me han demostrado rendimientos parejos y por haber jugado mal un partido no voy a cambiar. Los cambios serán para hacer daño al rival, bajo ningún concepto cambiaremos por rendimiento”, detalló.

Por último, Scaloni concluyó que este enfrentamiento no tiene nada que ver con la final que le ganó a Brasil en la Copa América 2021. “Somos de los que pensamos que siempre hay que pensar en el presente. Este partido tiene un condimento que no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Es un clásico, es Brasil, en su cancha”, comentó y argumentó que “no hace falta recordar la Copa América, pasó mucho, dos años y medio, y los jugadores son otros. Creemos que hay que enfocarse en lo de ahora que es lo realmente importante”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Brasil vs. Argentina?

El partido entre Brasil y Argentina se jugará este martes 21 de noviembre, a las 21:30 horas, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Dónde ver en vivo el partido de Brasil vs. Argentina?

El partido entre Brasil y Argentina se podrá ver en las pantalla de Mega, Mega 2 y Mega Go.