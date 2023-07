Brayan Cortés sufre el violento robo de su vehículo

El portero de Colo Colo y de la selección chilena sufrió el violento robo de su vehículo durante la noche de este miércoles en la comuna de Calera de Tango. El guardameta se había dirigido hasta una estación de servicio para cargar combustible cuando fue abordado por seis sujetos que le cortaron el paso y lo amenazaron con armas de fuego.

Tras lo ocurrido, el futbolista consiguió dar aviso a Carabineros los que comenzaron un operativo para dar con el paradero de los asaltantes. Así, ayudados con el GPS del vehículo robado, lo ubicaron en Santa Marta con Gran Avenida, comuna de San Bernardo, después de que se quedaran sin bencina, por lo que el Jeep no pudo seguir su marcha.

Al momento de llegar la policía los ladrones comenzaron a escapar, aunque dos de ellos fueron atrapados, encontrando dentro del automóvil un arma.

Sobre esto, el capitán Claudio Valenzuela señaló que “el futbolista al realizar la carga de combustible, cuando efectuaba el pago, se le cruzó un vehículo MG de color naranjo y lo bajaron en forma violenta, lo golpearon y le arrebataron el vehículo”, comenzó indicando el oficial de ronda Prefectura Santiago Maipo.

Además detalló que los detenidos son un menor de edad de 17 años y otro de 22 que ya cuentan con antecedentes por el mismo delito. También precisó que Cortés “se encuentra bien y no tiene mayores lesiones”.

Sobre este suceso, Cortés señaló que “Siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí pasa todo. Siempre supe que eran menores de edad, no más de 22 años les echaba. Eran muchos, la sensación obviamente fue de mucha adrenalina. Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada, pero el momento es complicado”.

“Agradecerle a Dios que no me llegó ningún disparo, porque uno no sabe si el arma es de mentira o de verdad”, añadió.

Ahora el portero de Colo Colo deberá seguir su preparación para la próxima fecha del Torneo Nacional. Este sábado, desde las 17.30 horas, el Cacique recibirá a Huachipato en el estadio Monumental por la 19° fecha del Torneo Nacional.