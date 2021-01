Burdisso se deshace en elogios a Arturo Vidal: “Siempre tiene algo que dar al juego”

Frente a la Juventus, Arturo Vidal cumplió su mejor presentación desde que está en el Inter de Milán. El volante chileno redondeó su presentación con un gol, que contribuyó a la victoria del equipo de Antonio Conte sobre la Vecchia Signora, el otro equipo que el Rey ha defendido en la Serie A.

En línea con ese desempeño, Vidal recibe elogios. El último de ellos viene de Nicolás Burdisso, ex defensor argentino, quien defendió a los lombardos entre 2004 y 2009. “Pasan los partidos y los años y Arturo aún sigue marcando. Parece un jugador que no sufre en el más mínimo instante negativo. Siempre tiene algo que dar al juego”, declaró el ex director deportivo de Boca Juniors a Sky Sports.

El ex zaguero central valoró, además, el crecimiento que Vidal muestra en los clásicos como el que el Inter ganó el domingo. “En grandes partidos como el de la Juventus nunca falla, su corazón y personalidad siempre ayudan y siempre marcan la diferencia”, sentencia.

El próximo partido del Inter es el sábado frente al Udinese.