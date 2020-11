Caputto se defiende: “Creo en la unión entre directivos, jugadores y cuerpo técnico y post pandemia fue diferente”

A pocos días de haberse oficializado su salida de Universidad de Chile, Hernán Caputto sacó la voz para analizar, quizás aún en caliente, su estadía en el Centro Deportivo Azul. Esta vez, distinto a sus habituales conferencias de prensa, dejó la cordialidad de lado.

“El post pandemia tuvo que ver con la llegada de gente. Yo creo en la unión entre directivos, jugadores y cuerpo técnico y en el post pandemia fue diferente. Asumo mi responsabilidad en todo lo que es cancha, pero el cambio administrativo trajo mucha incertidumbre. Pero esto que se cambia, siempre trae incertidumbre, había estabilidad y eso no fue beneficioso, se juntó. Post pandemia... también tuvo que ver mucho con la llegada de gente que no era la adecuada con el club”, dijo en conversación con Radio Agricultura.

Consultado por la diferencia de estilos entre Aubert y Navarrete, los dos timoneles azules con los que lidió, el ex arquero dijo: “Son diferentes. Uno estuvo más tiempo que otro, sin duda. Diferentes. Post pandemia fue diferente. Tiene que ver con los directores deportivos...”.

Sin explicitar qué, el DT agregó: “Siempre tuvimos muy buena relación (con Goldberg y Vargas, los directores deportivos). Esta última parte hay cosas que se generaron que no tiene que ver netamente con ellos. Sergio estaba más en cancha, en conversaciones conmigo, Rodrigo también, pero Sergio en lo más futbolístico. Este cambio administrativo tiene que ver con las funciones de cada uno”.

¿Cuándo sintió que lo empezaron a empujar para irse? “No sé si empujando. La post pandemia fue fundamental. Hubo reuniones que se generaron en los últimos partidos, que se generaron ciertas controversias. Siempre he sido frontal. Siempre buscamos lo mejor para el equipo. Siempre buscamos lo mejor para el equipo y cuando vi que eso no iba a estar no iba a arriesgar a un equipo que quiero mucho, ni al cuerpo técnico”.

Sobre esas reuniones, el ex meta de Huachipato aseguró que en la previa al duelo con la U. de Conce, “manifesté que si no encontrábamos lo correcto en la cuarta o quinta fecha de la segunda rueda, iba a salir porque quería lo mejor para el club”.

En ese sentido, Caputto se mostró sorprendido por su salida: “No es muy normal que se vaya un entrenador cuando está en el 5° puesto. Cuando (los directivos) manifestaron el tema de tener un año tranquilo… yo para tener un año tranquilo, no… el objetivo de estar entre los seis primeros, que planteé yo, está".

“El año pasado asumimos la responsabilidad y la presión que había en el club. Y cambió bastante. Asumir un equipo que estaba penúltimo, a dejar a uno quinto, aún cuando futbolísticamente no era lo que queríamos si no lo que se podía... Hubiese querido terminar el proyecto, clasificar a copas internacionales. Deseo lo mejor, espero que al término del año estemos lo mejor posible”.

Igualmente, aseveró que cumplió un sueño. “No me arrepiento de haber dirigido a la U. Nueve jugadores firmaron primer contrato, eso es un legado, debutaron siete jugadores, uno fue vendido y le reportó dinero al club. (También hubo) legado en el liderazgo”.

Y añadió: “Estoy feliz de ese paso porque era algo que iba a hacer en algún momento. Cumplir el sueño de haber sido jugador y después entrenador de la U me entregó muchísimas herramientas”.

¿Por qué le fue mal? “Es difícil de explicar. Yo hago la autocrítica de que quería ver mejor al equipo, que lo pudimos hacer en ciertos momentos, pero en los últimos cuatro o cinco partidos se juntaron varias cosas: lesiones, rendimientos que siempre hay curvas, y la caja de resonancia que tiene el club. Fue más de lo debido este último tiempo. Espero que con mi salida esto descomprima y sea lo mejor para los jugadores y el club”, dijo.

Sobre cosas que quedaron pendientes o que pudo hacer mejor, el ex DT de la Sub 17 señaló que “ganar un clásico es algo que a uno le queda un sabor como que me encantaría. Estuvimos a punto dos veces. Y continuar el proyecto; me hubiese encantado”.