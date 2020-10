Caputto se gana el rechazo de los históricos de la U: “Fue vergonzoso ver a un equipo sin corazón”

En Universidad de Chile existe molestia. Dirigentes e hinchas no olvidarán fácilmente la goleada que les propinó Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Si no hubiese sido por el meta Fernando de Paul, el equipo del Chuncho habría recibido un par de goles más en una jornada para olvidar en la precordillera.

La presentación del equipo estudiantil también irritó a Azul Azul. Al interior de la dirigencia no están conformes con lo que ha exhibido el elenco que entrena en La Cisterna frente a rivales de mayor categoría. En la memoria seguía dando vueltas la derrota frente a Unión Española (1-3) del fin de semana pasado. Caputto, el responsable del equipo, está siendo apuntado. “Está en constante evaluación. Corresponde por el cargo que tiene”, dice un miembro de la mesa laica.

Lo cierto es que Hernán Caputto se comienza a ganar el rechazo de diferentes bandos del club. No solo de hinchas sino de los históricos de la U. Al DT, más allá de las dos derrotas que sufrió en las últimas dos fechas, se le critica el funcionamiento de un elenco que parece no seducirlo la idea de ser protagonista. “Comencé a verlo, pero no me gustó. Apagué la tele. Para pasar rabias ya no estoy”, dice el histórico Sergio Navarro (84).

“¿Sabe? Prefiero no opinar porque puedo cometer muchos errores por mi ignorancia. Aparte tengo varios amigos que están trabajando ahí y prefiero no decir lo que pienso. La gente que está dirigiendo sabrá si es algo económico, o no. No sé. No quiero ofender a mi club, pero la forma que está jugando el equipo no me gusta. Esta U está muy lejos de lo que queremos todos”, señaló el excapitán de la Roja y que defendió a los azules durante la década del 60′.

Héctor Hoffens no se guarda nada. Está molesto y lo quiere dejar en claro. “Fue penoso y vergonzoso ver a un equipo sin corazón. Fue muy triste. Esto te demuestra que la Católica está haciendo bien las cosas, se preocupa de los jóvenes”, comienza diciendo. “Lo más desastroso es que la U no tiene nada, no tiene mística, no tiene corazón. Yo puedo tener problemas físicos, técnicos, de todo tipo, pero la entrega y el corazón no puedo dejar de mostrarlo”, agrega.

En relación al desempeño de Caputto, la ex figura de la U de los 80′ es lapidario: “Nunca me ha gustado Caputto. Él tomó la posición interina y continuó sin tener los medios necesarios. La U se nubló y ahora se le vino un poco la noche”, advierte. “No sé si la solución sea un cambio de técnico. Se necesita un trabajo serio, que se trabaje con jóvenes. Las promesas del fútbol joven no quedaron en nada”, cierra.

Ayer, por su parte, Johnny Herrera, exportero e histórico meta azul, quien hoy defiende a Everton, también disparó contra uno de los responsables de su salida del club, en diciembre de 2019. “Fue un partido muy similar al que hicimos con Arias (Alfredo) el año pasado, donde planteamos de pésima forma el partido. Se hizo de forma parecida. Me dio la sensación de que Católica hizo la menor cantidad de goles posibles”, dijo a CDF. “Si no fuera por el ‘Tuto’ De Paul y los palos, la U se pudo haber llevado siete goles sin problemas”, agregó.

Para cerrar, el guardameta angolino repasó el plantel del equipo que entrena en La Cisterna. “La U tiene el segundo plantel más importante y, si no es capaz de pelearle a un equipo desgastado, al que nosotros con Everton les dimos pelea, va a ser difícil que peleen un campeonato”, sentenció.