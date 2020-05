Cartelera de domingo: parte el camino a la primera Copa América para la Roja

Chile vs. Ecuador, 15.00 por Canal 13

Con el compromiso ante la selección dirigida por Gustavo Quinteros, la señal abierta comienza una cobertura de todos los partidos de la Roja en la Copa América 2015, disputada en Chile, cada domingo a la misma hora. Contra Ecuador fue el debut en aquel campeonato, en el Grupo A, del equipo que alineaba Jorge Sampaoli.

EN VIVO Schalke vs. Augsburgo, 7.30 por Fox Sports 2

El primer juego del día de la 27ª fecha de la Bundesliga alemana, la única competencia que volvió a la acción en Europa.

Playing for Keeps, 9.00 por Paramount

Una opción de cine: tras su apogeo en el fútbol y con una crisis familiar, nuevamente el deporte ayudará a George Dryer.

EN VIVO Mainz vs. Leipzig, 9.30 por Fox Sports 1

Se juega un duelo donde el visitante es rival directo de Bayer Leverkusen en la búsqueda de la clasificación a la Liga de Campeones.

Grandes finales de Roland Garros, 10.30 por ESPN

Especiales de media hora con los partidos entre Bjorn Borg e Ivan Lendl, en 1981; Lendl contra John McEnroe (1984); Stefi Graf vs. Martina Hingis (1999); Andre Agassi vs. Daniil Medvedev (1999); Gastón Gaudio con Guillermo Coria (2004); Roger Federer vs. Nadal (2006).

The Players 2013, 11.30 por Golf Channel

La ronda final del torneo más importante de la temporada regular de cada PGA Tour. Un día especial para Tiger Woods.

EN VIVO Colonia vs. Fortuna, 12.00 por Fox Sports 1

El último partido de la jornada de la liga alemana de fútbol.

Thunder vs. Warriors, 14.00 por NBA TV

Juego en Oklahoma City del 27 de febrero de 2016 donde Stephen Curry fue determinante.

EN VIVO The Match: Champions for Charity, 14.50 por CDF Premium

Evento benéfico en Estados Unidos que enfrentará a Tiger Woods contra Phil Mickelson acomapañados de las estrellas de la NFL Tom Brady y Peyton Manning.

Grandes Clásicos, 15.20 por CDF Básico

Partidos completos de Colo Colo contra Universidad Católica por los cuartos de final del Apertura 2008; la UC con Colo Colo por el Clausura 2011 (17.00); Católica vs. U. de Chile por el Clausura 2014-2015 (18.40) y el clásico universitario del Apertura 2016-2017 (20.25).

EN VIVO Nascar: Coca Cola 600, 18.00 por Fox Sports 3

El automovilismo volvió también en Estados Unidos, ahora la velocidad llega al Charlotte Motor Speedway, en Carolina del Norte.

Gustavo Kuerten vs. Alex Corretja, 19.00 por ESPN

Compromiso completo por la final de Roland Garros 2001 entre el brasileño y el español.

Eslovaquia vs. Paraguay, 20.00 y 23.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Partido por la primera fase del Mundial de Sudáfrica 2010, segunda fecha del Grupo F.