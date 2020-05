Cartelera de lunes: las claves del éxito de Pep Guardiola

Take The Ball. Pass The Ball, 19.05 por HBO Xtreme

Documental que analiza por qué el Barcelona dirigido por Josep Guardiola, que consiguió 14 títulos entre 2008 y 2012, cambió la historia del fútbol. Jugadores como Lionel Messi, Carles Puyol, Víctor Valdés, Andrés Iniesta o Xavi Hernández relatan los momentos vividos con el técnico catalán.

Colo Colo vs. Santiago Morning, 9.30 por CDO Premium y CDO HD

El partido clave de la temporada 2019 de la Liga Femenina de Fútbol.

Países Bajos vs. Dinamarca, 11.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Primer partido, en Jarkov, Ucrania, del Grupo D de la Eurocopa 2012.

Muhammad and Larry, 12.00 por ESPN3

Con tres títulos de peso pesado, ¿por qué Muhammad Ali luchó contra Larry Holmes por un cuarto en 1980? ¿Qué le quedó a Ali para probar?

Croacia vs. Dinamarca, 15.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Choque por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Gales vs. Bélgica, 17.00 por DirecTV Sports 612 y 1612

En Lille se disputa este partido de los cuartos de final de la Eurocopa de Francia 2016.

Bob Hope Chrysler Classic 2002, 18.00 por Golf Channel

Phil Mickelson debió ir a hoyos extra para ganar este campeonato.

Brasil vs. México, 20.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Se miden en Samara por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Argentina vs. Nueva Zelanda, 21.00 por ESPN3

Compacto de un test match de rugby jugado en 1985.