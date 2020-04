Cartelera de martes: la final de Brasil 2014

Argentina vs. Alemania, 14.30 por DirecTV Sports 610 y 1610

La gran final del Mundial de Brasil 2014, que se jugó en el estadio Maracaná. Los transandinos presentaban el mejor rendimiento en el campeonato, con un solo empate además de triunfos, pero los germanos tenían aún fresco el recuerdo del 7-1 propinado a los locales en las semifinales. La tercera final entre estas dos selecciones, la quinta para la Albiceleste, en busca de su tercera corona, la octava de los teutones, tras la cuarta estrella.

Francia vs. Irlanda, 11.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Juegan en Lyon por los octavos de final de la Eurocopa 2016.

Chile vs. España, 11.05 por CDF Premium y CDF HD

El amistoso jugado el 10 de septiembre de 2013 en Ginebra, previo al Mundial de Brasil.

River Plate vs. Boca Juniors, 14.30 por Fox Sports Chile y 22.00 por Fox Sports 1

El clásico argentino, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015.

Barcelona vs. Manchester United, 15.00 por ESPN

La final de la Liga de Campeones de Europa de 2009, disputada en el estadio Olímpico de Roma.

Finales de los Mundiales de rugby, 17.30 por ESPN3

Compactos de una hora con las definiciones de Australia vs. Francia, en 1999; Inglaterra vs. Australia, en 2003; Sudáfrica vs. Inglaterra, en 2007.

Rusia vs. Arabia Saudita, 20.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Con el choque entre el local y los asiáticos comienza la revisión diaria del canal satelital al Mundial de Rusia 2018.

Chile vs. Portugal, 22.30 por CDO Premium y CDO HD

Partido 1 de la serie de amistosos previos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, jugado el 21 de mayo de 2019 en Puente Alto.