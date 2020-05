Cartelera de viernes: el debut de la Roja en el Mundial de 1974

Alemania Federal vs. Chile, 20.20 por CDF Básico y CDF HD

Primer partido de la selección nacional en el Mundial de Alemania 1974. El equipo del Zorro Álamos, que contaba con Elías Figueroa, Carlos Caszely, Francisco Valdés y Carlos Reinoso, se mide en Berlín Occidental con el cuadro local, con figuras como Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Paul Breitner, Gerd Müller y Jupp Heynckes. Imperdible. La cobertura del certamen seguirá el viernes, con los otros dos duelos.

Alemania vs. Países Bajos, 11.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Segunda fecha del Grupo B de la Eurocopa de Ucrania y Polonia 2012.

PGA Championship 2014, 13.30 por ESPN3

La campaña de Rory Mcilroy, quien en el Valhalla Golf Club, en Kentucky, va en busca de su segundo “Torneo de los Jugadores”.

Universidad Católica vs. Athletico Paranaense, 15.00 por Fox Sports Chile

Los cruzados llegaban con opciones de clasificar a esta última fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores 2017.

GP de Italia 2017, 16.00 por Fox Sports 3

La 13ª fecha de la Fórmula Uno se disputó en Monza, con Lewis Hamilton partiendo desde la pole, sin ningún Ferrari cerca. Los Red Bull también serán protagonistas.

AB Temuco vs. Universidad Católica, 16.30 por CDO Premium

Un partido de la temporada regular de la cancelada Liga Nacional de Básquetbol 2019-2020.

Rodman: For Better or Worse, 19.00 por ESPN3

Una mirada sin restricciones y definitiva sobre la vida y carrera del basquetbolista Dennis Rodman.

Francia vs. Bélgica, 20.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

En San Petersburgo se miden dos selecciones europeas por las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

U. de Chile, campeón de la Copa Sudamericana 2011, 22.00 por Fox Sports Chile

Programa resumen con la campaña del equipo de Jorge Sampaoli en el segundo certamen de clubes de la Conmebol.