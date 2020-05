Cartelera de viernes: maratón del Mundial del ‘62

Durante el día, el Canal del Fútbol emitirá todos los partidos de la Roja en el Mundial de 1962. Ante Suiza y Unión Soviética serán solo compactos previos a otros compromisos; los compromisos contra Italia y Brasil se verán completos y en el caso de los choques versus Alemania y Yugoslavia, están casi completos, unos 60 minutos de acción y recuerdos.

Valencia vs. Atalanta, 9.00 por Fox Sports 3

El partido de revancha por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa 2019-2020.

Portugal vs. Francia, 11.00 por DirecTV Sports 610 y 1610 y 13.30 por DirecTV Sports 612 y 1612

La final de la Eurocopa 2016, disputada en Saint Denis.

Italia vs. Chile, 14.00 por CDF Premium y CDF HD

El segundo partido de la Roja en el Mundial de 1962, pero antes un compacto con el debut ante Suiza.

Alemania vs. Chile, 16.05 por CDF Premium y CDF HD

El tercer partido de la Roja en el Mundial de 1962, a Chile le basta el empate para ganar el grupo y mantenerse en Santiago.

Alemania vs. Suecia, 17.00 por DirecTV Sports 612 y 1612

Por el Mundial de Rusia 2018, se miden en Sochi, donde los germanos buscan recomponerse de la caída en el debut.

Brasil vs. Chile, 17.10 por CDF Premium y CDF HD

Tras el compato del partido por cuartos de final ante la Unión Soviética en Arica, el duelo ante Brasil, por las semifinales del Mundial.

Yugoslavia vs. Chile, 19.00 por CDF Premium y CDF HD

El partido de la Roja por el tercer lugar en el Mundial de 1962.

Colo Colo vs. Deportes Castro, 18.00 por CDO Premium y CDO HD

El partido cinco de la final de la temporada 2014-2015 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Creed II, 19.45 por Cinecanal

Una realización de la saga de películas sobre boxeo Rocky.

EN VIVO: E Sports Chile, 20.15 por CDF Premium y CDF HD y por DirecTV Sports 619 y 1619

El partido entre Cobresal y Coquimbo Unido por las semifinales de la liga virtual de la ANFP.

The Best That Never Was, 21.00 por ESPN3

La historia de Marcus Dupree, el mejor corredor en la historia de la escuela secundaria. En la universidad, su carrera terminó antes de que realmente comenzara.

Gran Premio de Italia 2018, 23.00 por Fox Sports 3

La fecha de la temporada, una nueva lucha entre Hamilton y Vettel.