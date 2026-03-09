Charles Aránguiz preocupa en la U: sale lesionado ante Universidad de Concepción y amplía la larga lista de bajas.

Charles Aránguiz enciende las alarmas en la U. El mediocampista abandonó el campo de juego a los 27 minutos en el partido ante Universidad de Concepción tras presentar molestias en el isquiotibial derecho. En su lugar entró Agustín Arce.

El encuentro se disputaba con el marcador 0-0 cuando el volante azul evidenció problemas físicos que le impidieron continuar.

La situación genera preocupación en el cuadro estudiantil, que suma una nueva complicación en su plantel. La condición de Aránguiz deberá ser evaluada en las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión.

La salida del mediocampista se produce en medio de un escenario complejo para el equipo estudiantil, que ya cuenta con varias bajas por problemas físicos. En la lista de jugadores lesionados aparecen Juan Martín Lucero, Lucas Assadi, Octavio Rivero y Bianneider Tamayo. En el CDA el apuntado es el preparador físico Gonzalo Fellay.

De confirmarse una lesión muscular, Aránguiz podría quedar fuera de los próximos compromisos del equipo, lo que obligaría al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo en los siguientes partidos.