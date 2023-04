Chile se juega la vida frente a Brasil en el Sudamericano Sub 17

“Era un partido que podíamos ganarlo; que tendríamos que haberlo ganado”. Así reaccionó Hernán Caputto, técnico de la Selección Sub 17 después de caer contra Venezuela el lunes en el Sudamericano de la Categoría que se disputa en Ecuador.

Con dicho resultado la clasificación para el Mundial de la categoría pareció desvanecerse. Sin embargo, las matemáticas aún mantienen con vida al a Roja juvenil para intentar pelear por el último puesto disponible para clasificar a la Copa.

Claro que el panorama es más que complicado, pues para hacerlo deberá ganar sus dos últimos encuentros. El primero de ellos se desarrollará hoy desde las 17.30 horas. Brasil, que ya superó por 3-0 a Chile en la fase de grupos deberá ser la primera víctima de la Roja en el hexagonal final, por lo que los chilenos deberán jugarse la vida para conseguirlo.

Una meta que ya está en la mente de los seleccionados. “Quedan dos partidos, dos oportunidades. Todavía hay chances y no duden que vamos a dar el mil por ciento”, señaló el portero Francisco Valdés dando cuenta del compromiso del equipo.

Sobre el rival indicó que “lo conocemos. Es un rival fuerte, talentoso y físicamente fuerte. Pero nosotros confiamos en nuestras capacidades”, aseguró.

En el plano personal comentó que “no me esperaba jugar, pero gracias a Dios se dieron las oportunidades y creo que lo he estado haciendo bien, pero aún queda mucho. No hay que conformarse con lo hecho. Quedan dos partidos y hay que enfrentarlos de la mejor manera”. Por último aseguró que al grupo lo ve “unido y positivo que es lo más importante”.

Por su parte, el defensa Iván Román destacó sobre Brasil que “estamos preparando de la mejor manera. Los resultados de las primeras tres fechas no fueron los que queríamos, pero ya estamos enfocados para mañana y seguir en la pelea por un cupo al Mundial”.

“Todos sabemos que Brasil es una buena selección, una potencia mundial y se destaca por las individualidades de sus jugadores, pero estamos enfocados en nosotros, en hacer las cosas bien e ir a pelear con todo la victoria”, continuó.

“Es difícil levantar los ánimos, pero estamos todos unidos y mientras tengamos la oportunidad vamos a pelear siempre por esta camiseta”, cerró Román.

El peor caso para seguir en carrera por el cupo contempla un empate contra Brasil. Si esto se da, Chile seguirá con chances matemáticas de ir a la cita planetaria si los venezolanos no derrotan a Paraguay, sin embargo, obligaría al combinado nacional a vencer a Paraguay en la última jornada y esperar una serie de resultados.