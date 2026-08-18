Chilenos fueron protagonistas del Freeride Andes Mountain Week en El Colorado

Uno de los deportes de invierno que están dando que hablar este 2026 es el Freeride, especialidad que se volvió olímpica de cara a los Juegos de Invierno en 2030. En ese sentido, en Chile se desarrolló el Freeride Andes Mountain Week, cita preparatoria para la temporada 2027 de competencias internacionales.

Los deportistas chilenos fueron protagonistas de este evento, donde la snowboarder chilena Antonia Yáñez se consagró como la mejor de su especialidad ante profesionales de todas partes del planeta. Otros riders nacionales que lograron un podio fueron la esquiadora Saga Goñi e Isidora Assler.

Con más de 300 esquiadores y snowboarders de todo el mundo, el centro de esquí El Colorado fue el epicentro del Freeride Andes Mountain Week que tuvo como protagonista a los riders nacionales de categorías juveniles como U15, U19 y adultos.

La cita organizada por Freeride Chile, La Federación de Ski de Chile, Centro de Montaña El Colorado y la Freeskier and Snowboard Association, tuvo la presencia de entrenadores y jueces internacionales, como Drew Tabke y Kyle Taylor, Matías Doherty, Rachel Shannon y Sebastián Oyarzún.

“Fue un éxito total la Freeride Andes Mountain Week, tuvimos la mejor vibra y la calidad de los deportistas fue única. Cada día estamos posicionando al Freeride en Chile como una plaza a nivel mundial”, dijo el director de Freeride Chile, Fernando Ochagavía.

Por parte de la competencia, en snowboard mujeres la leyenda del freestyle chileno, Antonia Yáñez, se consagró en primer lugar, dejando atrás a Isidora Assler (segundo lugar) y Francisca Navarro (tercer lugar). En ski mujeres, la estadounidense Sydney Ricketts se quedó con la primera plaza, en segunda posición fue para Sarah Verst y en tercer lugar estuvo la chilena Saga Goñi.

En varones, el podio en esquí fue para Canyon Cherney (primer lugar), Anders Soyland (segundo lugar) y Alexander Leahy (tercer lugar). En cuarta posición fue para el chileno Matias Doherty. En snowboard, el ranking quedó configurado con Aleix Angermair Tornese (1º lugar), Miles Auclair (2º lugar) y Nicolás Moya (3º lugar).

De esta manera el freeride sigue dando que hablar con fuerza. Este deporte a partir de 2030 se convertirá en olímpico y será parte de los Juegos Olímpicos de Alpes.