Christian Garin: “Tengo ganas de jugar en Chile, el año pasado quedé con algo pendiente”

El chileno habló tras su dura derrota en el ATP de Buenos Aires, analizando su retorno al circuito y de el torneo de Santiago que comienza la próxima semana.

“Hoy no hubo problemas físicos, fue todo tenístico. No estuve a mi nivel y necesito agarrar ritmo de competencia. Eso es lo importante ahora, más que ponerse objetivos, tengo que entrenar bien y esperar mi momento”, fueron las primeras palabras de Garin en conferencia de prensa.

También habló de su lesión en la muñeca que lo dejó fuera del Abierto de Australia. “Me afectó mucho perderme el primer Grand Slam del año, venía con seis semanas de muy buena preparación. No entrené mucho a fines de enero y estuve casi un mes parado, pero estoy tranquilo”, agregó el ariqueño.

Sobre su participación en el ATP de Santiago fue claro. “Tengo muchas ganas de volver, el año pasado quedé con algo pendiente y ahora quiero estar bien. Es una lastima que no va a haber gente, pero debo trabajar para adaptarme y poder jugar a mi nivel. Hoy no me sentí bien, pero tengo una semana para trabajar”, finalizó el 22 del mundo.