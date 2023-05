Claudio Bravo responde a sus críticos en el Betis: “Uno no está en estos lugares por arte de magia, te avala tu trabajo y trayectoria”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

Claudio Bravo

El meta, quien fue clave en el triunfo de 1-0 en Bilbao, reconoció que “necesitábamos ganar de cara al objetivo que es estar en Europa”. Consultado sobre su postergación en el equipo, el golero dijo que “si no juegas habitualmente, no pasa nada. La confianza no la venden en las farmacias”.