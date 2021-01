Cobresal clama en las redes por la mano de Vargas

En Cobresal quedaron molestos tras el empate 1-1 ante Unión La Calera. El cuadro minero se imponía por la cuenta mínima en El Salvador, gracias a un gol de Óscar Salinas. Sin embargo, recién iniciado el complemento, Jeisson Vargas estableció la paridad definitiva con una polémica conquista. El delantero tocó la pelota con la mano antes de rematar. Y pese a que el juez Nicolás Gamboa fue a revisar la jugada al VAR, finalmente le otorgó el tanto al cuadro cementero.

Tras lo ocurrido, Marcelo Cañete, volante del cuadro minero y quien asistió al Salinas en el 1-0 transitorio, utilizó sus redes sociales para manifestar su enfado con la ANFP y el árbitro del encuentro. “Qué difícil se hace jugar con tanta injusticia @anfpchile, todo el sacrificio que un equipo hace no vale la pena, porque ahí está la respuesta”, escribió el transandino.

“Te roban. Una vergüenza no cobrar esa clara mano y que te sometan constantemente dentro de un arco cobrando faltas sin sentido, y no es la primera vez que el árbitro Gambo nos perjudica. Pero como todo lo de Cobresal no repercute como en otras instituciones, queda en la nada! Impotencia Total!”, concluyó.