Con 1.600 participantes: evento de ciclismo urbano llega con éxito a Iquique

La Plaza Prat fue el punto de partida y meta de la segunda edición del Criterium, Vuelta Copec 2025, que transformó el centro de Iquique en un circuito urbano de alta velocidad. El evento, que es popular también en Estados Unidos y Europa, reunió a destacados ciclistas profesionales y a cientos de aficionados que siguieron la jornada desde distintos puntos del recorrido.

La ruta incluyó lugares emblemáticos como el Paseo Baquedano, la avenida Arturo Prat y calles aledañas al borde costero, donde vecinos y turistas se acercaron a presenciar el paso del pelotón. Entre los competidores estuvo el colombiano Juan Esteban Arango, múltiple campeón panamericano en ciclismo de pista y ruta, quien encabezó el grupo de profesionales invitados.

La vuelta Criterium llegó a Iquique.

La jornada comenzó temprano, a las 08:30, con corridas familiares de 3K y 5K que convocaron a cerca de 1.600 participantes. Estas actividades, previas a la carrera principal, buscaron abrir el evento a la comunidad.

Desde la organización destacaron la recepción del público iquiqueño y el objetivo de consolidar este tipo de competencias en el calendario deportivo nacional. “Queremos que el Criterium sea una fiesta del movimiento y del encuentro ciudadano, en que el deporte y la ciudad se mezclen de forma natural”, señalaron representantes de la empresa organizadora.

La Vuelta Copec 2025 continuará su recorrido por el país con tres nuevas fechas: La Serena (19 de octubre), Concepción (26 de octubre) y Puerto Montt (2 de noviembre).