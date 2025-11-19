Conmebol escoge tienda oficial para la distribución de merchandising de la Copa Libertadores y Sudamericana

TuFans selló un acuerdo comercial con Conmebol para transformarse en el proveedor de merchandising oficial para las finales únicas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además del resto de los eventos deportivos que lleve adelante la casa del fútbol Sudamericano.

Para el gerente general de TuFans, Francisco Juárez, la firma de este acuerdo “nos sigue posicionando como la tienda del fanático, no sólo en Chile sino que en el resto de Sudamérica ya que se suma a los acuerdos firmados para distribuir el merchandising de la Copa del Mundo 2026 en nuestro país, Paraguay y Perú además de la alianza comercial firmada con la Asociación Paraguaya de Fútbol para hacernos cargo de la comercialización de sus productos”.

“Con ello reafirmamos nuestra posición como la empresa líder del merchandising en el país ya que recordemos el fenómeno que vivimos con Fiu en los Panamericanos 2023 y ahora con la distribución de productos oficiales del Mundial Sub-20 FIFA que se hizo en Chile, y que tuvo como protagonista a Vito como la mascota oficial”, añadió.