Conmebol felicita a Coquimbo Unido por conseguir el primer título de su historia

Coquimbo Unido consiguió inscribir un nuevo capítulo en su historia. El conjunto aurinegro consiguió este fin de semana conquistar su primer título de primera división del fútbol chileno tras imponerse por 2-0 a Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Este logro despertó los saludos de diversas instituciones, entre ellas la propia Conmebol. La Confederación Sudamericana de Fútbol ocupó su cuenta oficial en X para transmitir las concratulaciones a los Piratas.

“¡Felicitaciones, Coquimbo unido! Campeones por primera vez del Campeonato Chileno. ¡A celebrar!”, escribieron en la red social.

Los festejos del Pirata

Tras la obtención del título, el técnico del conjunto aurinegro, Esteban González, comentó que “este equipo tiene capacidades, primero como jugadores, nosotros mismos como entrenadores, que era nuestra primera experiencia en Primera División... cuando uno trabaja desde la honradez, desde la humildad. Cuando puede mirar a todos en la cara, me parece que todo resulta”.

El técnico enfatizó la disposición del plantel desde el inicio del campeonato. “Este grupo de jugadores siempre estuvo dispuesto a entrenar, se brindó a todo lo que nosotros propusimos y ellos tomaron siempre la mejor decisión. Hay momentos para hablar, hay momentos para disfrutar y me parece que este equipo es justo campeón. Lo que ha hecho durante todo el año, sin mirar a nadie por sobre el hombro, respetando a todos los rivales”, dijo.

González evitó profundizar en aspectos tácticos y puso el acento en el compromiso. “Después podemos hablar de la línea de cuatro, de la línea de tres, de dos centrodelanteros, pero este equipo, la verdad, es que me saco el sombrero por todo lo que ha hecho”, sostuvo.

En el plano personal, mencionó el impacto familiar de su trayectoria reciente. “En lo personal, se lo dedico a mi señora que estuvo dos años y medio sola con mis hijos y hoy pueden estar disfrutando este minuto. Son un sostén importante”, declaró, para luego extender el saludo a familiares que lo siguen desde la Región del Biobío. “Para Amanda, Consuelo, Carlita y toda la gente que ha estado siguiendo desde Concepción”, añadió.

Por el lado de los jugadores, Cecilio Waterman valoró la campaña realizada. “Muy contento por lo que estamos viviendo. Este equipo se caracteriza por la unión. Como grupo nos hicimos fuertes. Una alegría inmensa por el apoyo. Al principio habían críticas porque no hacia goles, pero me enfoqué en lo mío, trabajé humildemente y se notó en la cancha. Mis compañeros y el cuerpo técnico me bancaron. Esteban González nos motivó y salimos adelante, estamos muy agradecidos. En el 2023, con Cobresal, no pudimos ganar. Hoy me toca ser campeón del fútbol chileno”, señaló el delantero.

Por último, Matías Palavecino, la gran figura del campeón, indicó que “desde el principio hasta ahora ningún equipo nos pasó por arriba. Somos justos campeones, toda esta gente se lo merece. Nunca hay que subestimar a los jugadores y creo que lo demostramos, nadie nos superó. Queremos seguir por la senda de la victoria. Quedan un par de fechas más, seguiremos rompiendo récords. Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”.