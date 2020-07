Conte destaca al “versátil” Alexis Sánchez: “Con él tenemos características diferentes”

Nuevamente Alexis Sánchez es importante para el Inter. Fue titular y aportó con dos asistencias para la victoria lombarda sobre el Torino, para ser segundo en la Serie A. Tras el encuentro, el técnico Antonio Conte fue consultado por el delantero chileno y destacó sus cualidades.

“Con él tenemos unas características un poco diferentes porque es muy versátil, le gusta tener el balón entre líneas, también da muchas asistencias y crea muchas situaciones ofensivas. Ahora está bien y estamos felices, lo hemos esperado mucho tiempo y todavía puede crecer. Lukaku y Lautaro han sido cruciales para nosotros, pero no debemos olvidar que tuvimos que dejar a Alexis durante meses. Me hubiese gustado haber trabajado con él antes. Afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de rotar a nuestros delanteros y esto nos permite proporcionar soluciones en los partidos actuales, algo que no hemos tenido durante todo el año”, dijo el estratega.

Respecto al futuro, Conte puntualizó lo siguiente: “Me llamaron del Inter para un proyecto, mi trabajo es llevar al club de vuelta a donde se merece, queremos ganar de nuevo. Vine aquí con entusiasmo, confío en mí y el club también. Hemos iniciado un nuevo camino, entendiendo que me tengo que adaptar a los tiempos, pero a veces se tarda un poco. Deseamos crear algo importante, el club es ambicioso y todos somos remamos en la misma dirección”.