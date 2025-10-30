SUSCRÍBETE
El Deportivo

Copa del Rey: Betis cumple con los pronósticos y golea a un equipo de la sexta categoría para avanzar de ronda

Un equipo sevillano plagado de suplentes no pasó mayores sobresaltos para vencer por un expresivo 7-1 al modesto Palma del Río y así avanzar a la fase de los mejores 32 equipos del torneo.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Betis no pasó mayores sobresaltos para golear al modesto Palma del Río en la Copa del rey. FOTO: X @RealBetis.

Betis no estaba para sorpresas, menos para dosificar. El equipo de Manuel Pellegrini no sufrió mayores contratiempos para golear por 7-1 a Palma del Río, equipo de la sexta categoría del fútbol hispano, y así avanzar a la ronda de los mejores 32 clubes de la Copa del Rey.

Al margen del resultado, la pequeña ciudad andaluza de poco más de 20 mil habitantes vivió una verdadera fiesta, en la provincia de Córdoba. Sobre todo, una de sus figuras, el delantero Sergio León, exjugador del Betis, cuyo nombre lleva el estadio municipal de esa urbe.

Un recinto que tiene capacidad solo 850 espectadores. La visita de los béticos obligó a la organización a montar graderías supletorias, de mecano, que permitieron superar el aforo a más de 8.000 plaza.

Ya en la cancha, el local intentó sorprender desde el inicio al club más popular de Andalucía que presentó a un equipo con muchos jugadores no tan habituales, después de caer el lunes pasado por 2-0 ante Atlético de Madrid, en el cierre de la décima jornada de LaLiga.

A medida que pasaban los minutos, quedaban aún más de manifiesto las abismales diferencias de plantel entre ambas escuadras. Así, los dirigidos del Ingeniero demoraron menos de 8 minutos en concretar el 1-0. El centro de Ángel Ortiz no pudo ser conectado por Cédric Bakambu, pero sí encontró bien ubicado a Rodrigo Riquelme.

Tras la apertura del marcador, el cuadro verdiblanco definitivamente se soltó frente a la escasa oposición de los anfitriones. Chimy Ávila dio con el horizontal justo en el cuarto de hora. A los 22’, Bakambu definió a arco vacío, pero el cuerpo arbitral cobró posición de adelanto de Chimy Ávila, en la jugada previa.

Instantes más tarde, no hubo reparos para la segunda cifra. Sergi Altimira inventó una lujosa pared con Ávila y no tuvo mayores complicaciones para poner el 2-0, cuando el reloj todavía no llegaba a la media hora de partido.

Con el rival casi entregado, el toque de los béticos se hizo todavía más fluido y las aproximaciones a la portería de Germán Castillo se multiplicaron. A los 35’, una habilitación de Altimira con borde externo permitió que Pablo García remata de primera para el 3-0, que iniciaba la goleada.

Sin apuro

La segunda parte del encuentro comenzó en la misma dinámica. La velocidad de los futbolistas verdiblancos era demasiada para el modesto elenco cordobés. A los 52 minutos, el Betis aseguró el 4-0 con una nueva conquista de Pablo García, después de una gran jugada con Ángel Ortiz.

Con el partido prácticamente sentenciado, los dirigidos del Ingeniero tuvieron un pequeño relajo que bien fue aprovechado por los locales. Pasada la hora de partido, una gran jugada del homenajeado Sergio León terminó en el descuento de Manuel Pablo que, de alguna manera, encendió el optimismo de Palma del Río.

Pero los verdiblancos volvieron a la arremetida. A los 73 minutos, después de un tiro de esquina y el pivoteo de Abde, el zaguero central Diego Llorente cazó la pelota en el segundo palo para colocar el 5-1.

A cinco del final, los sevillanos volvieron a golpear. Rodrigo Riquelme enfrentó al golero Castillo, quien falló en la salida y permitió al exjugador del Atlético de Madrid anotar el 6-1. Cuando el encuentro terminaba en su tiempo reglamentario, Abde concretó el expresivo 7-1 con el que acabó el pleito.

Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniCopa del ReyPalma del Río

