Crespo espera más de Arturo Vidal: “No está a tope aún, pero cuando lo esté el Inter se habrá sacado el bingo”

Arturo Vidal empieza a conquistar al Inter. El Rey sumó sus primeros goles con la camiseta neroazzurra y, coincidentemente con ello, los primeros elogios desde que llegó a reforzar al equipo de Antonio Conte. Ayer, por ejemplo, quien lo alabó fue Nicolás Burdisso, ex defensor del equipo lombardo. Ahora, quien lo ensalza es Hernán Crespo, ex delantero del club y actual entrenador de Defensa y Justicia, el equipo que dejó en el camino a Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el ex delantero argentino valoró la presencia del chileno. “Hay que ponerle atención al crecimiento de Arturo Vidal. No está a tope aún, pero cuando lo esté el Inter se habrá sacado el bingo”, opinó respecto del aporte que puede significar el ex mediocampista del Barcelona para la escuadra que dirige Antonio Conte.

Los elogios también alcanzan al funcionamiento del equipo de Conte. “Ahora tiene fuerza, carácter y disciplina en el campo. Todos saben lo que tienen que hacer y lo hacen genial”, analiza. Y fue incluso más específico en relación a las virtudes colectivas. “Siempre busca el juego vertical, va directo al grano. Tiene elementos que están físicamente muy estructurados, tiene poder, energía”, concluye.