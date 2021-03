El enojo de Cristiano: no le validan el gol que le daba el triunfo en la agonía a Portugal y se retira de la cancha

Cristiano Ronaldo se retiró enojado del empate entre Portugal y Serbia. En el partido que fue válido por la segunda jornada del Grupo A de las Eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022, el delantero anotaba en los descuentos el tanto que le daba el triunfo a su selección, sin embargo, el juez del cotejo decidió no otorgar la conquista, luego de que, tanto él como el asistente, consideraran que el balón no traspasó completamente la línea de gol. Todo concluyó en un 2-2.

El combinado de CR7 había iniciado el cotejo con una temprana y cómoda ventaja, no obstante, los serbios reaccionaron en el complemento para conseguir la paridad. Un doblete de Diego Jota, quien marcó en los 11′ y en los 36′, le dio a los portugueses el 0-2 momentáneo antes del descanso, pero Aleksandar Mitrovic (46′) y Filip Kostic (60′) terminaron aguándoles la fiesta en menos de 15 minutos.

La jugada polémica ocurrió en los 93′. Nuno Mendes recorrió algunos metros por el sector izquierdo, llegó a terreno adversario y levantó un centro en dirección al ariete de la Juventus, quien, con un toque de primera, envió el balón en dirección hacia el fondo del arco. Stefan Dmitrović parecía llegar a tiempo para sacarlo desde la línea, sin embargo, las repeticiones demostraron lo contrario. CR7 festejó de inmediato el tanto, no obstante, el línea nunca corrió hacia la mitad de la cancha, lo que desató su enojo.

La molestia del Bicho

El árbitro del Serbia-Portugal le muestra la tarjeta amarilla a Cristiano Ronaldo por sus reclamos tras el gol no sancionado en los descuentos. FOTO: AP.

Ronaldo no lo podía creer. Tanto así que manifestó su enojo recriminando al árbitro, lanzando su jineta de capitán al suelo y dejando el campo de juego. Antes, recibió tarjeta amarilla por su actuar. Cabe mencionar que las clasificatorias europeas no cuentan con VAR, por lo que no había posibilidad de analizar la jugada para otorgar el tanto.