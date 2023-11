Duras críticas de históricos y un pobre registro: la pesadilla que vivió Eduardo Berizzo en Paraguay

Si los últimos días de Eduardo Berizzo no han sido buenos como DT de Chile, el clima que vivió en el mismo cargo en Paraguay fue mucho menos halagüeño. El Toto asumió en febrero de 2019 como técnico de los guaraníes, tras reemplazar el colombiano Juan Carlos Osorio y fue cesado en octubre de 2021.

Sin embargo, incluso antes que el argentino ocupara el cargo, ya había recibido duros cuestionamientos de José Luis Chilavert, uno de los históricos más respetado de la Albirroja.

“Es una persona que no ha hecho méritos para ocupar el cargo. No tiene el currículo. Uno quiere lo mejor para su país, pero a Robert Harrison (presidente de la federación local) le gusta el fracaso, vive de fracaso en fracaso”, disparó exgolero en los medios locales.

Asimismo, Chila agregó que “en todos los lugares que estuvo no anduvo. No mostró la capacidad para estar al frente de la Selección. No tengo nada contra su persona, pero creo que no es el técnico que Paraguay necesita. Es otra pérdida de tiempo”.

Suficiente para generar un primer clima de resistencia hacia el transandino. Lo cierto es que los primeros resultados tampoco pudieron cambiar la percepción instalada por el exarquero de Vélez Sarsfield.

Derrotas ante Perú y México, en marzo de 2019. Empate contra Honduras y triunfo ante Guatemala, tres meses más tarde, justo en la antesala de la Copa América de Brasil, comenzaron a fraguar una tortuosa relación con los hinchas.

En el torneo regional las cosas no fueron mejor para el equipo guaraní. A pesar de sumar dos puntos en tres partidos (empates frente a Qatar y Argentina, además de la derrota ante Colombia), el equipo avanzó a los cuartos de final, instancia en la que cayó frente al local por 4-3 en los penales y se fue a casa sin ganar un partido.

A pesar de los cuestionamientos del medio guaraní, el presidente de la federación local, Robert Harrison dio su pleno respaldo al actual entrenador de la Roja.

“Nos vamos hasta el final con Berizzo. Uno de nuestros errores ha sido cambiar y cambiar”, dijo el mandamás, quien también lanzó un duro mensaje a los exjugadores del equipo nacional que esbozaron los primeros cuestionamientos: “Que se acuerden cuando estuvieron en la Selección, algunos me decepcionaron con sus críticas”.

Sin embargo, el rendimiento tampoco mejoró. El año 2019 terminó con seis partidos amistosos y un rendimiento de dos victorias (Jordania y Bulgaria), dos empates (Eslovaquia y Arabia Saudita), además de las derrotas frente a Japón y Serbia.

Pandemia y eliminatorias

En marzo de 2020 el mundo se encerró debido a la pandemia del Covid-19. Incluso, el propio Berrizzo acordó bajar su salario en tres meses al mando de la Albirroja.

“Se pudo acordar por los meses de abril, mayo y junio una reducción del 50 por ciento de sus honorarios. Esta rebaja incluye los acuerdos a los cuales se había llegado con relación a las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la próxima Copa América 2021″, dijo la Asociación Paraguaya de Fútbol en un comunicado.

Pero la FIFA supo poco de recesos y las Eliminatorias Sudamericanas se iniciaron inexorablemente en octubre de 2020. En las primeras seis fechas, hasta junio de 2021, el equipo de Paraguay se mantuvo en la pelea con un triunfo, cuatro empates y una derrota como local ante Brasil.

La Copa América 2021, nuevamente en Brasil, fue otro paso en falso. El equipo logró pasar a cuartos de final tres vencer 2-0 ante Chile y 3-1 frente a Bolivia, al margen de las derrotas contra Uruguay y Argentina. Pero en la ronda de los mejores ocho el equipo volvió a ser eliminado tras caer 7-6 en los penales ante Perú.

Sin embargo, el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas comenzó a sepultar las intenciones del Toto y el final de su relación con el público guaraní. La derrota en Ecuador fue un duro golpe, pero el empate 1-1 en Asunción frente a Colombia desató la furia de los hinchas en el Defensores del Chaco que despidieron al su equipo nacional con el grito de “¡Fuera Berizzo!”.

Entonces los cuestionamientos de los históricos se hicieron más frecuentes, tal como quedó reflejado en las declaraciones del exzaguero Carlos Gamarra, quien derechamente pidió la salida del DT.

“Si era para cambiar el técnico, yo ya lo hubiese hecho antes de la Copa América, creo que se pueden aprovechar mejor los jugadores que tenemos, la mayoría son figuras donde juegan y acá llegan y juegan de forma diferente. Hay que buscar una solución, muchas veces los cambios traen cosas nuevas. Hay jugadores que están en buen momento y no se les aprovecha. Ponen a su jugador que nunca rindió, cuando la gente no lo critica él lo vuelve a poner, caprichos que tiene desde el inicio”, dijo el Colorado.

Paraguay volvió al triunfo tras doblegar a Venezuela en la ciudad asunceña y la posterior triple fecha se veía auspiciosa para cambiar el rumbo, pero el empate sin goles en el mismo recinto ante el archienemigo.

La derrota 2-0 en Santiago frente al Roja fue el penúltimo clavo en el ataúd. Con Bolivia en la mira, el medio esperaba el despegue definitivo para meterse al menos en el repechaje para llegar a Qatar 2022. Incluso, en la previa, el propio Berizzo salió a defender su proceso de casi dos años.

“No tengo ningún problema con mi contrato, sabré qué hacer en su momento. La Federación no me debe nada, no tengo cláusula de salida. No tienen que pagarme nada por despedirme. El problema no soy yo, es la energía que nos rodea, porque hay frustración de dos mundiales”, dijo el Toto.

La goleada 4-0 sufrida en La Paz, el 14 de octubre de 2021, terminó con la era del oriundo de Cruz Alta en la banca albirroja con pobres números. En las Eliminatorias solo consiguió 9 puntos en 12 partidos, un 25% de rendimiento. En el análisis global, solo logró 7 triunfos en 31 encuentros, además de 11 empates y 13 derrotas.