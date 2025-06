¿Será titular ante Benfica? La incertidumbre de Carlos Palacios en torno a su rol en el Boca de Miguel Ángel Russo

Inicia un nuevo proceso en Boca Juniors. Este lunes, a las 18 horas, enfrentan a Benfica en el Mundial de Clubes. Será el primer partido del tercer período de Miguel Ángel Russo en la banca de la escuadra xeneize. En la antesala del compromiso, el entrenador ha entregado algunas definiciones. “Son partidos en los que hay que mantener una línea de orden permanente y entender cómo es el juego, darnos cuenta de cómo juega el rival. Competir es estar a la altura de lo que es Boca y de lo que significa este tipo de torneos. Es un orgullo estar acá, un placer”, dijo.

“A esta altura de mi carrera, con tanto que he pasado, si no estoy contento no lo hago. Disfruto y tengo mucha comunicación con los jugadores, que es lo más importante. Hablo con todos: con los grandes, con los chicos que recién empiezan, con los que arrastran alguna molestia. La comunicación mía con los jugadores es muy amplia y tiene que ser así”, complementó.

En Argentina hay una alta expectación por el nivel que exhiba el equipo de Russo. El DT no ha variado mucho su estilo a lo largo de su carrera. Tradicionalmente juega con un 4-3-1-2, donde los dos delanteros son un centroatacante bien establecido y un acompañante que tenga libertad de movimientos. No modifica su línea de cuatro en el fondo, soltando a uno de los laterales de acuerdo a los contextos de los partidos. Sin embargo, en algunas ocasiones ha optado por un 4-4-2. Así lo hizo en sus experiencias en Millonarios de Colombia y Alianza Lima.

Russo ganó la Copa Libertadores de 2007 con Boca Juniors.

Cuando habla de referentes, en el extécnico de la U todavía repercute la figura de Carlos Bilardo, su maestro y quien lo dirigió en su etapa como jugador en Estudiantes.

¿Cuál será el rol de Palacios?

Carlos Palacios es uno de los nombres que genera duda en el universo xeneize. Su rendimiento fue irregular en el primer semestre, pero Fernando Gago confió en él. Solamente prescindió de sus servicios cuando lo marginó de la convocatoria por faltar a un entrenamiento. Siempre que no hubo problemas extrafutbolísticos, el ex Colo Colo fue titular.

Con Pintita en el banco, el formado en Unión Española ofició como volante ofensivo. Luego, en el breve interinato de Mariano Herrón, actuó como extremo por la derecha. Ahora, con Russo, asoma como delantero. Probablemente sea el que tenga más libertad de los arietes. Aunque en Argentina todavía se especula con la importancia que tenga.

El equipo del DT de 69 años pareciera tener una defensa clara para el debut, conformada por Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco. No obstante, de mitad de cancha hacia adelante existen más dudas. Aun no hay una formación definida y el entrenador ha optado por el misterio en sus ruedas de prensa.

Según los últimos reportes de la prensa transandina, Palacios asoma en el equipo titular. También podría ganarse un lugar Williams Alarcón. En sus primeras prácticas, técnico había relegado a la Joya a un rol secundario. Sin embargo, poco a poco se fue ganando un espacio en el esquema, como mediapunta.

Palacios entrenó como titular en la antesala del debut de Boca ante Benfica. . Por @bocajrsoficial

Eso sí, también surge la opción de Milton Giménez para jugar como doble nueve junto a Miguel Merentiel. “En el ataque, con Edinson Cavani casi descartado no habiendo entrenado con el grupo por tercer día consecutivo, Miguel Merentiel gana terreno y a su lado probó con Carlos Palacios. ¿Podría jugar con doble nueve y entrar Milton Giménez? Aún no hay indicios de eso, pero es una posibilidad”, consignaron en ESPN Argentina.

Información similar a la que entregan en Olé. “Tal vez por los jugadores disponibles, Carlos Palacios pasó a jugar como mediapunta con Miguel Merentiel de nueve. Aunque en algún momento, en un trabajo táctico, actuaron los dos tanques juntos: la Bestia con Milton Giménez. Tres nombres para dos puestos mientras Edinson Cavani sigue sin sumarse a los trabajos grupales y se recupera en el gimnasio”, señalan.

Sus meses en Argentina

Pese a la irregularidad y las críticas, Palacios ha exhibido tranquilidad cuando habla de su presente en Argentina. Incluso hace una valoración positiva de su estadía en Boca cuando la compara con sus días en Brasil. “Yo entro a jugar a la pelota, Dios me dio un don, un privilegio. Siento que a veces no razono en el lugar y momento donde estoy. Entro al estadio y siento que estoy jugando con mis amigos, en el barrio. Eso me ayuda un montón en ese sentido. Me pasó en Colo Colo. En Brasil no me pasaba, me presionaba yo mismo. Ahora, ponerme la camiseta de Boca... es algo que no tiene explicación ni dimensión”, dijo hace algunas semanas.

“Estoy feliz, tranquilo. He tenido una adaptación muy buena, se me hizo fácil. Los compañeros y la gente del club me han hecho sentir importante desde el primer día”, señaló en esa oportunidad. “Antes la presión la llevaba, ahora salgo a disfrutar. Antes de entrar a la cancha me digo que le gané a la vida”, complementó.