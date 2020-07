Cuarentena de La Serena interrumpe la desafortunada pretemporada de Fernández Vial

Fernández Vial está encerrado en La Serena. El equipo de Jorge Garcés llegó este lunes a la Cuarta Región para realizar el acondicionamiento previo al inicio de la accidentada temporada de la Segunda División. Reservó un centro turístico y planificó partidos amistosos. Viajó desde Concepción, ciudad sin cuarentena y que ya va en la fase 3 del retorno, a la capital regional que acaba de declarar confinamiento obligatorio para sus habitantes. Sin imaginarlo, los planes aurinegros se truncaron.

Ayer, por ejemplo, tenían previsto enfrentarse con Deportes La Serena. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Las autoridades de salud les impidieron trasladarse a la Scuola Italiana, donde se realizaría el apronte. “Teníamos un entrenamiento con La Serena y no nos dejaron jugar. Tenemos todos los protocolos sanitarios. Incluso pensábamos ir en grupos para no correr riesgo alguno. Sin embargo, no nos dejaron”, se lamenta Garcés.

El club aurinegro activa gestiones a todo nivel para poder desarrollar el trabajo preparatorio. “Estamos a la espera de que se solucione. Así como el ministerio autorizó a la Primera y a la Primera B, también corresponde que nos den permiso, pues somos una categoría profesional. No sé de quien fue el error. Los dirigentes están hablando con el ministerio, la ANFP y el Sifup para encontrar una solución”, insiste el entrenador.

La programación original contempla actividades hasta el domingo 9 de agosto. Sin embargo, la resolución de las autoridades sanitarias pone en duda el plan. “Hasta el miércoles pudimos trabajar normalmente. Después de eso, tuvimos que encerrarnos, trabajar en el complejo, en la medida de lo posible. Estaba todo planificado, pagado, todo listo. Somos 35 personas. Trajimos hasta cocineros”, explica el entrenador”.

Garcés resalta que se adoptaron todas las medidas para evitar contagios. “Habíamos cumplido todos los protocolos. Hemos hecho cuatro pruebas de PCR. Ayer, antes de jugar con Serena, hicimos tests rápidos. Nos hemos tomado este asunto con la mayor seriedad posible. Lo que queremos es trabajar”, sentencia.