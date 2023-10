Daniil Medvedev anticipa su duelo ante Christian Garin: “Ha pasado por una situación complicada, pero es un gran jugador”

Este sábado (03:00 AM), el número tres del mundo, Daniil Medvedev, enfrentará al chileno Christian Garin (98° ATP) en el Masters 1000 de Shanghái. Un duelo especial para el nortino, quien no juega con un Top 5 desde julio cuando se midió frente a Casper Ruud en Hamburgo.

Eso sí, el rival en China está en un plan totalmente distinto al noruego. Medvedev está viviendo una de las mejores temporadas de su carrera, consiguiendo ganar los títulos de Rotterdam, Doha, Dubai y los Masters 1000 de Miami y Roma. Además llegó a semifinales de Wimbledon y perdió las finales del Masters 1000 de Indian Wells y del US Open. La semana pasada por su parte, viene de perder el duelo por el título del ATP 500 de Beijing, donde cayó ante Jannik Sinner (7°).

Por eso el duelo será complejo para Garin, quien en primera ronda superó a Aleksandar Kovacevic por 6-4 y 7-6. Pero el ruso no se confía, de hecho todo lo contrario. Durante una conferencia de prensa del evento tuvo grandes palabras para el tenista nacional aunque admitió que este viene pasando un momento complejo en el circuito.

“Ya hemos jugado en un par de ocasiones, pero no recientemente. Entrenamos un par de veces el año pasado. Es un gran jugador, estuvo en el top 20 si no me confundo. Ha pasado por una situación complicada últimamente, pero ha ganado su encuentro de primera ronda y está acostumbrado a las condiciones, así que sé que será duro, necesito dar lo mejor de mí”, expuso sobre el ex 17 del mundo.

Medvedev, campeón del US Open en 2021, también opinó de otros temas con el medio especializado, enfocándose en su momento actual y las sensaciones de ser campeón defensor del torneo (que no se disputaba desde 2019 por el Covid).

Medvedev con el trofeo de segundo lugar en Beijing. (REUTERS/Florence Lo)

Sobre lo primero fue completamente honesto. “Ha sido una gran temporada. Me encantaría haber ganado un Grand Slam, pero, si los dejamos a un lado, probablemente sea mi mejor temporada. En Wimbledon y en el US Open tuve muy buenas rachas. Muchos títulos, grandes victorias, realmente consistente, y no ha terminado. Quiero tratar de terminar con una nota muy fuerte a partir de aquí en Shanghái”, explicó Daniil en conferencia de prensa.

Finalmente, habló de la particularidad de ser el campeón defensor de un torneo que se disputó hace cuatro años. “No lo afronto como un nuevo torneo, pero tampoco como uno en el que defienda título. Lo afronto como un torneo más en el circuito en el que he jugado tres veces y que me encanta, en el que tengo muchos recuerdos, pero no siento como si lo hubiera ganado el año pasado y viniese a defender el trofeo. Estoy feliz de luchar por él este año”, remató.