Desde 2014 que Huachipato no supera de visita a la UC

HISTORIAL (Primera División)

Suman 99 duelos con 54 triunfos cruzados (180 tantos), 25 victorias sureñas (111 goles) y 20 empates.

Datos:

- Será el enfrentamiento 100 entre cruzados y acereros. El primer duelo fue victoria sureña 3-1 el 23 de julio de 1967, ante 34.625 espectadores, en el actual Ester Roa Rebolledo. La confrontación 50 fue victoria de la UC 0-4 el 27 de noviembre de 1999, en el mismo escenario.

- Huachipato superó a la UC por última vez como visita en el 3-0 de 4 de octubre de 2014, jugado en San Carlos.

- Holan vs. Holan. Si U. Católica no supera a Huachipato, sumaría su quinto partido consecutivo sin ganar. Tal racha no ocurre desde enero de 2021 (tres empates y dos derrotas), también con Ariel Holan en la banca.

ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS CON U. CATÓLICA COMO LOCAL:

01-10-2016: U. Católica 2 – Huachipato 1

Goles: 16′, N. Castillo, penal; 59′, D. Buonanotte (UC); 39′, V. Dávila (H).

Jugado en San Carlos.

05-05-2018: U. Católica 3 – Huachipato 1

Goles: 24′, J. P. Fuenzalida; 69′, D. Buonanotte; 75′, D. Llanos (UC); 34′, G. Torres (H).

Jugado en San Carlos.

04-01-2021: U. Católica 3 – Huachipato 0

Goles: 69′, D. Valencia; 79′, C. Montes; 87′, M. Núñez.

Jugado en San Carlos.

28-11-2021: U. Católica 2 – Huachipato 0

Goles: 7′, D. Valencia; 37′, F. Zampedri.

Jugado en San Carlos.

14-09-2022: U. Católica 1 – Huachipato 0

Gol: 57′, F. Zampedri.

Jugado en Rancagua.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO:

Victoria más holgada de cada club:

15-02-2014: U. Católica 7 – Huachipato 1 / Estadio: San Carlos.

17-08-2008: U. Católica 0 – Huachipato 4 / Estadio: San Carlos.