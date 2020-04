Djokovic insiste en su aprensión a las vacunas

El tenista serbio Novak Djokovic se mostró muy crítico ante la posibilidad de una vacuna para combatir el Covid-19. El número uno del mundo cuestionó esta opción. “Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión”, expresó en una videollamada con varios deportistas serbios.

En ese contexto, Nole insistió en sus aprensiones sobre este tema. “Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esos pensamientos cambiarán en algún momento. comentó.

El balcánico también se refirió a un hipotético regreso de la actividad: “Hipotéticamente, si la temporada se reanudara en julio, agosto o septiembre, aunque es poco probable, entiendo que una vacuna se convertirá en un requisito inmediatamente después de que estemos fuera de cuarentena estricta y aún no haya vacuna”.

Por último, manifestó que el miedo estará muy instalado durante largo tiempo. “Quién sabe qué pasará si alguien tose”, planteó.