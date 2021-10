Djokovic pone en duda su participación en el Abierto de Australia tras exigencia de vacunación de deportistas

Novak Djokovic, actual campeón defensor del Abierto de Australia, puso en duda su participación en el primer Grand Slam de 2022 después de que el estado de Victoria, donde se lleva a cabo el torneo comenzara a exigir a los atletas profesionales que estén vacunados, aunque las autoridades aún no aclaran si esta exigencia también correrá para los deportistas provenientes desde el extranjero.

“Todavía no sé si iré a Melbourne”, señaló Djokovic en una publicación en el diario serbio Blic. “No revelaré mi estado si he sido vacunado o no, es un asunto privado y una consulta inapropiada”, complementó el número uno del mundo.

“La gente va demasiado lejos en estos días al tomarse la libertad de hacer preguntas y juzgar a una persona. Cualquier cosa que digas ‘Sí, no, tal vez, lo estoy pensando’, lo aprovecharán”, continuó el serbio.

“Por supuesto que quiero ir, Australia es mi torneo de Grand Slam más exitoso. Quiero competir, amo este deporte y todavía estoy motivado. Estoy siguiendo la situación con respecto al Abierto de Australia y entiendo que la decisión final (sobre las restricciones) se tomará en dos semanas”, concluyó.

Novak Djokovic consiguió el título del Abierto de Australia 2021 tras vencer en la final a Daniil Medvedev. Foto: Reuters.

Vacuna o cuarentena

El primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, declaró la obligatoriedad de las vacuna para los deportistas profesionales que compiten en las ligas nacionales.

Sobre el caso de los tenistas que se preparen para el Abierto de Australia comentó que “no creo que ningún tenista sin vacunar vaya a obtener visa para entrar a este país”.

“Si consiguen visa, probablemente tendrán que hacer cuarentena por un par de semanas cuando ningún otro deportista tendrá que hacerlo”, añadió.

Este debate se da en medio de las medidas que prepara Australia para reabrir sus fronteras, en cuyo plan incluye la consideración de un porcentaje mínimo de personas vacunadas a nivel nacional.